HABER

Osmaniye'deki bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 21:02 | Son Güncelleme

Tartıştığı askeri bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de tartıştığı askeri bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kalecik Jandarma Komutanlığında asker olan 21 yaşındaki er Nuh Tufan Öztürk'ü çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Veli Can A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Veli Can A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öztürk'ün cenazesi ise memleketi Ankara'ya gönderildi.

- Olay

İstiklal Mahallesi Şehit Mehmet Eroğlu Caddesi üzerinde Osmaniye Kalecik Jandarma Komutanlığı'nda asker olan ve hastaneye sevkli olarak birliğinden ayrıldığı öğrenilen jandarma er Nuh Tufan Öztürk (21) ile Veli Can A. (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veli Can A'nın Öztürk'ü göğsünden ve sırtından bıçakladığı iddia edilmişti.

Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Erdoğan'ın uçağına en çok binen gazetecilerdendi! Görevden alındıErdoğan'ın uçağına en çok binen gazetecilerdendi! Görevden alındı
Ayşe öğretmen hakkın flaş gelişme!Ayşe öğretmen hakkın flaş gelişme!
Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyorHükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçaklı kavga Nuh Tufan Öztürk Osmaniye

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara Valiliğinden 'sahte vali' açıklaması

Ankara Valiliğinden 'sahte vali' açıklaması

Holding patronu Necla Köker, siyanür içerek intihar etti

Holding patronu Necla Köker, siyanür içerek intihar etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı

Kocaeli'de 2 kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayları çıkaran Suriyeli tacizci tutuklandı

Kocaeli'de 2 kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayları çıkaran Suriyeli tacizci tutuklandı

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.