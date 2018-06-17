Osmaniye'deki kayıp kadın ölü bulundu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir süredir kayıp olduğu belirtilen kadının cesedi bulundu.
Merkeze bağlı Gökçedam köyünde oturan ve 13 Haziran'da akşam saatlerinde ayrıldığı evine bir daha dönmeyen 90 yaşındaki Zedeli Yavuz için sürdürülen arama çalışmaları tamamlandı.
Aramaların başladığı 14 Haziran'da kadının terliğini Ceyhan Nehri kıyısında bulun ekipler, nehrin kenarı ve içinde sürdürdüğü çalışmalar sonucu Yavuz'un cansız bedenini, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Bilkent köyü yakınlarında su içerisinde buldu.
Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Osmaniye'de evden çıkan ve geri dönmeyen yaşlı kadın için 14 Haziran'da jandarma tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.
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