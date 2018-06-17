HABER

Osmaniye'deki kayıp kadın ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 17:32 | Son Güncelleme

Osmaniye'deki kayıp kadın ölü bulundu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir süredir kayıp olduğu belirtilen kadının cesedi bulundu.

Merkeze bağlı Gökçedam köyünde oturan ve 13 Haziran'da akşam saatlerinde ayrıldığı evine bir daha dönmeyen 90 yaşındaki Zedeli Yavuz için sürdürülen arama çalışmaları tamamlandı.

Aramaların başladığı 14 Haziran'da kadının terliğini Ceyhan Nehri kıyısında bulun ekipler, nehrin kenarı ve içinde sürdürdüğü çalışmalar sonucu Yavuz'un cansız bedenini, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Bilkent köyü yakınlarında su içerisinde buldu.

Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Osmaniye'de evden çıkan ve geri dönmeyen yaşlı kadın için 14 Haziran'da jandarma tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

PARTNERİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türkİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türk
Marmaris'te Kerimcan Durmaz coşkusuMarmaris'te Kerimcan Durmaz coşkusu
Çeşme'de yağmur ve dönüşler plajları boşalttıÇeşme'de yağmur ve dönüşler plajları boşalttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kayıp kadın Osmaniye

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarihte bu hafta!

Tarihte bu hafta!

Yılanların çiftleşme dansı!

Yılanların çiftleşme dansı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Korkunç şüphe! Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

Korkunç şüphe! Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

Muharrem İnce'yi eleştiren Danıştay üyesi TÜRGEV yöneticisi çıktı

Muharrem İnce'yi eleştiren Danıştay üyesi TÜRGEV yöneticisi çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.