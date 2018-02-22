Osmaniye'deki rüşvet operasyonu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de akaryakıt istasyonu sahiplerinden, denetlemeden geçmelerini sağlamak amacıyla rüşvet aldığı ileri sürülen 4 denetçi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, akaryakıt istasyonlarını denetleyen İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli, aynı zamanda Enerji Piyasası Denetleme Kurumunda (EPDK) denetçi olan 4 kişinin bazı akaryakıt istasyonlarında eksiklik bulunduğu gerekçesiyle sahiplerinden rüşvet aldıkları bilgisine ulaşarak operasyon düzenledi.
Operasyonda denetçiler E.C.S. (28), S.E. (30), M.A. (31) ve M.A. (33) gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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