Osmaniye’den umreye gideceklere brifing verildi

Osmaniye’den 9-10 Nisan tarihinde 2 ayrı uçakla umre ziyareti yapacak 330 kişilik kafileye brifing verildi.

Umre ziyareti yapacak vatandaşları bilgilendirmek için Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde brifing toplantısı düzenlendi.

Çok sayıda umreci adayı ile yakınlarının katıldığı toplantı Kuran Kerim tilaveti ile başladı.

İlahi ve sohbetlerle devam eden toplantıda oluşan manevi iklim nedeniyle duygusal anlar yaşandı. Kafile görevlileri tarafından katılımcılara umre ibadetinin ruhu ve kutsal toprakların önemi anlatıldı, yolculuk hakkında detaylı bilgiler verildi. Toplantıda, ibadetlerin eksiksiz yapılması için nasıl davranılacağı üzerinde duruldu.

Umreci adaylara bilgi veren organizasyon sorumlusu Beytullah Rutbil "Allah bizi mahcup etmesin ve tüm kardeşlerimizin ibadetlerini kabul etsin. Bizler Allah ve resulünün misafiri olarak gidiyoruz. İnşallah günahlarımızı affettirmeye ve daha güzel bir insan olmaya niyet ediyoruz. Artık sabrı ve duayı artırmanın vaktidir yolumuz açık olsun" diye konuştu.

Rehberler tarafından İhram’ın nasıl giyileceği uygulamalı olarak anlatılarak İhram yasakları hakkında bilgi verildi.

Toplantının son bölümünde ise umreye gidecek olanların aşıları yapıldı.

Toplantı, dualarla sona erdi.