Osmaniyeli gezgin; günlük 10 dolarla 1,5 yılda 13 ülke 108 şehir gezdi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYELİ gezgin Orhan Gazi Çalık (45), günde 10 dolar harcayarak, 1,5 yılda 13 ülke, 108 şehir gezip, 89 bin 776 kilometre yol kat etti. 'Osmaniye’nin Evliya Çelebisi' olarak anılmaya başlanan, küçük bir bütçeyle diyar diyar gezen müzisyen Orhan Gazi Çalık, gezi hikâyelerini kitaplaştırmaya hazırlanıyor. Gezisinde Everest'e de çıktığını kaydeden Çalık, Dünya'nın farklı ülkelerini gezmeye devam edeceğini söyledi. Çıkaracağı kitapla Osmaniye’nin tanıtımına da katkı sağlayacağını belirten Çalık, evimyollar.com adlı bloğunda gezi hikayelerini takipçileriyle paylaştığını aktardı. Siyasi tartışmalar ve günlük çekişmelerden yorulduğunda gezmeye ve farklı insanları tanımaya karar verdiğini ve 'Sahip olduğunuz hayat, sahip olduğunuz tek yaşam olmak zorunda değildir' parolasıyla gezmeye başladığını belirten Çalık, gezdiği ülkelerde yaşadığı hikayelerden oluşan gezi kitabı çıkaracağını söyledi. 'Evim yollar' adlı 450 sayfa olarak çıkacağını belirttiği kitabının çalışmalarının devam ettiğini aktaran Çalık, "Bir buçuk yıl boyunca Kamboçya, Japonya, Tayland, Malezya, Singapur, Endonazya, İran, Hindistan, Ermenistan, Gürcistan, Güney Kore, Filpinler ve Nepal’i gezdim. Burada farklı insanları tanıdım" dedi. GÜNLÜK 10 DOLAR BÜTÇEYLE İlk yurt dışına çıktığında 300 kelime İngilizce konuştuğunu, ancak aradan geçen zamanda artık felsefi düzeyde İngilizce konuşup yazabildiğini belirten Orhan Gazi Çalık, günlük 10 dolar gibi bir bütçeyle bu gezileri yaptığını anlattı. Gezilerde maddi olarak çok sıkıntılar çektiğini, yerine göre aç kaldığını ve bir öğünle gün geçirdiğini belirten Çalık, "Otostop çekerek ve yürüyerek gezilerime devam ediyorum. Farklı insanlar, farklı yerler tanıdım. Gezilerimde aç kaldım, ölüm tehlikeleri atlattım, ancak yürüyüşüme devam ettim. Bundan sonra da devam edeceğim" diye konuştu. Endenozya ziyareti sırasında yaşadıklarını ise ömrü boyunca unutamayacağını dile getiren Orhan Gazi Çalık, "Burada hastalandım. Bir öğrenci bütün parasını harcayarak bana 10 gün boyunca baktı. Bu anları hiç unutamam. Burada insanlık gördüm. Bana yardım eden öğrenci arkadaşla hala görüşüyorum. Burada şunu öğrendim, önemli olan, insan olmak öncelikle" diye konuştu. Gezisi sırasında 8 bin 888 rakımlı Everest’in 5 Bin 650 rakımına kadar çıkan Çalık, çıkaracağı kitaba destek beklediğini sözlerine ekledi.

