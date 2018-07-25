HABER

Osmaniyeli gezgin; günlük 10 dolarla 1,5 yılda 13 ülke 108 şehir gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 17:45 | Son Güncelleme

OSMANİYELİ gezgin Orhan Gazi Çalık (45), günde 10 dolar harcayarak, 1,5 yılda 13 ülke, 108 şehir gezip, 89 bin 776 kilometre yol kat etti.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYELİ gezgin Orhan Gazi Çalık (45), günde 10 dolar harcayarak, 1,5 yılda 13 ülke, 108 şehir gezip, 89 bin 776 kilometre yol kat etti. 'Osmaniye’nin Evliya Çelebisi' olarak anılmaya başlanan, küçük bir bütçeyle diyar diyar gezen müzisyen Orhan Gazi Çalık, gezi hikâyelerini kitaplaştırmaya hazırlanıyor. Gezisinde Everest'e de çıktığını kaydeden Çalık, Dünya'nın farklı ülkelerini gezmeye devam edeceğini söyledi. Çıkaracağı kitapla Osmaniye’nin tanıtımına da katkı sağlayacağını belirten Çalık, evimyollar.com adlı bloğunda gezi hikayelerini takipçileriyle paylaştığını aktardı. Siyasi tartışmalar ve günlük çekişmelerden yorulduğunda gezmeye ve farklı insanları tanımaya karar verdiğini ve 'Sahip olduğunuz hayat, sahip olduğunuz tek yaşam olmak zorunda değildir' parolasıyla gezmeye başladığını belirten Çalık, gezdiği ülkelerde yaşadığı hikayelerden oluşan gezi kitabı çıkaracağını söyledi. 'Evim yollar' adlı 450 sayfa olarak çıkacağını belirttiği kitabının çalışmalarının devam ettiğini aktaran Çalık, "Bir buçuk yıl boyunca Kamboçya, Japonya, Tayland, Malezya, Singapur, Endonazya, İran, Hindistan, Ermenistan, Gürcistan, Güney Kore, Filpinler ve Nepal’i gezdim. Burada farklı insanları tanıdım" dedi. GÜNLÜK 10 DOLAR BÜTÇEYLE İlk yurt dışına çıktığında 300 kelime İngilizce konuştuğunu, ancak aradan geçen zamanda artık felsefi düzeyde İngilizce konuşup yazabildiğini belirten Orhan Gazi Çalık, günlük 10 dolar gibi bir bütçeyle bu gezileri yaptığını anlattı. Gezilerde maddi olarak çok sıkıntılar çektiğini, yerine göre aç kaldığını ve bir öğünle gün geçirdiğini belirten Çalık, "Otostop çekerek ve yürüyerek gezilerime devam ediyorum. Farklı insanlar, farklı yerler tanıdım. Gezilerimde aç kaldım, ölüm tehlikeleri atlattım, ancak yürüyüşüme devam ettim. Bundan sonra da devam edeceğim" diye konuştu. Endenozya ziyareti sırasında yaşadıklarını ise ömrü boyunca unutamayacağını dile getiren Orhan Gazi Çalık, "Burada hastalandım. Bir öğrenci bütün parasını harcayarak bana 10 gün boyunca baktı. Bu anları hiç unutamam. Burada insanlık gördüm. Bana yardım eden öğrenci arkadaşla hala görüşüyorum. Burada şunu öğrendim, önemli olan, insan olmak öncelikle" diye konuştu. Gezisi sırasında 8 bin 888 rakımlı Everest’in 5 Bin 650 rakımına kadar çıkan Çalık, çıkaracağı kitaba destek beklediğini sözlerine ekledi.

PARTNERHareketliliği fark ettiler ama... Çıkanı görünce...Hareketliliği fark ettiler ama... Çıkanı görünce...
Ayvalık, yaz akşamlarında ünlü isimleri ağırlıyorAyvalık, yaz akşamlarında ünlü isimleri ağırlıyor
TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladıTBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Rafet El Roman fena yakalandı

Rafet El Roman fena yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Meral Akşener' tweeti

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Meral Akşener' tweeti

OHAL sonrası terörle mücadele yasası Meclis'te kabul edildi!

OHAL sonrası terörle mücadele yasası Meclis'te kabul edildi!

İstanbul’da yoğun yağış! Metro seferleri durdu

İstanbul’da yoğun yağış! Metro seferleri durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.