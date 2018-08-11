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Osmaniyeli gezgini en çok Hindistan'daki ölü yakma töreni etkilemiş (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 16:56 | Son Güncelleme

SEYAHATİNE 1.5 yılda 13 ülke ve 108 şehir sığdıran Osmaniyeli gezgin Orhan Gazi Çalık (45), yaşadığı en ilgi çeken anın Hindistan’daki ölü yakma törenlerini izlemek olduğunu söyledi.

Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- SEYAHATİNE 1.5 yılda 13 ülke ve 108 şehir sığdıran Osmaniyeli gezgin Orhan Gazi Çalık (45), yaşadığı en ilgi çeken anın Hindistan’daki ölü yakma törenlerini izlemek olduğunu söyledi. Gezgin Orhan Gazi Çalık, otostopla günlük 10 dolara 89 bin 776 kilometre yol katettiğini söyledi. 300 kelime İngilizcesiyle Hindistan, Tayland, Kamboçya, Malezya, Singapur, Endonezya, İran, Ermenistan, Gürcistan, Japonya, Filipinler ve Nepal’e ziyaretler gerçekleştiren Çalık, “Bir kahveye gidip okey oynayabilirim veya oturup sürekli dizi, film izleyebilirim ama bana göre değil. Ben bu yaşımda, bu paralarla gezebiliyorsam, herkes gezebilir” dedi. Seyahatlerinde macera dolu anlar yaşadığını dile getiren Çalık, Malezya’daki yağmur ormanlarında kaybolduğunu, hastalandığını ve İnterrail Türkiye isimli sosyal medya platformunda örgütlenen insanlar sayesinde tanıştığı Endonezyalı bir öğrencinin kendisine yardım ettiğini kaydetti. Çalık, Ermenistan’daki Karadağ bölgesine Ermeni askerlerin ‘Ülkeye girersen güvenliğini sağlayamayız’ demesine rağmen yasal yollarla girdiğini anlatarak, Türk olduğu için taksiciler tarafından dolandırıldığını ancak sosyal medyada tanıştığı başka bir Türk’ün ise kendisine evini açtığını bildirdi. Everest Tepesi'ne yaptığı tırmanışta, 5 bin 650 metrede fenalaştığını da anlatan Çalık, kurtarma ücretinin 2 bin 500 dolar olmasına rağmen Türkiye ile diplomatik görüşmelerin ardından bir helikopterin kendisini kurtararak tedavi altına alınmasını sağladığını söyledi. Çalık, Kamboçya’da da bir kez gasp girişimine uğradığını ifade etti. Maddi durumu iyi olan ailesinin dünya turuna karşı çıktığını söyleyen Orhan Gazi Çalık, en çok heyecan duyduğu anları ve önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği seyahatlerini şöyle anlattı: “Hindistan’da ölü yakma etkinliğine gittim. Daha sonrasında Türkiye’ye döndüm ve bu seyahatlerimi kaleme aldığım kitabımı yazdım, bitirdim. Birçok yerde ölüm tehlikesi yaşadım ama durmayacağım. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Vietnam, Sri Lanka, Luma, Tayvan, West Papua’ya gideceğim. West Papua’da yerlilerle bir araya geleceğim. Ardından Brunei’ye gideceğim. Önümüzdeki 11 ay daha yokum.”

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