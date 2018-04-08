Osmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntı

Habertürk gazetesinden Ümran Avcı'nın haberine göre, Osmanlı tarihinin en çok konuşulan ve merak edilen hükümdarlarından Sultan 2. Abdülhamid’in bilinmeyen birçok özelliği ve kişisel merakları, fotoğraflar sayesinde ortaya çıktı. 33 yıllık padişahlığı sırasında Abdülhamid için fotoğraf, yönetimin en önemli araçlarından biri oldu. Her ne kadar kendi objektif karşısına geçmeyi sevmese de diplomasiyi bile özel bir ilgi duyduğu fotoğraflar üzerinden yürüttü. Dünya ile ilişki kurmasında, dünyayı tanımasında fotoğrafı kullandı.

ROMAN ETKİLEDİ

“Tebaam nasıl yaşıyor?” sorusunun yanıtını da fotoğraflarda aradı ve hizmetindekilerden yaşama dair fotoğraflar çekmelerini istedi. Bu nedenle koleksiyonunda “insan manzaraları” geniş bir yer tuttu.

Abdülhamid’in fotoğraf merakının sonucu topladığı koleksiyon, 911 albümdeki 36 bin 585 fotoğraftan oluşuyor. Koleksiyondan henüz gün ışığına çıkmayan ya da az bilinen fotoğrafları, Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Melek Özyetgin paylaştı.

Fotoğraflar için, “Bütün dünyayı oradan izlemek mümkün. Aynı zamanda bütün Osmanlı coğrafyasını da görebiliyoruz. Abdülhamid 1876’dan sonra 1909’lu yıllara kadar uzanan bir dönemi kapsıyor. Dolayısı ile Osmanlı’nın son dönemine tanıklık eden bir hazine” diyen Özyetgin, koleksiyonun ilginç yönlerini şöyle anlatıyor: