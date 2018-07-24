EDİRNE (AA) - Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "Osmanlı asla 'Müslüman olun' demedi. Her kim 'Osmanlı Rumeliye insanları zorla Müslüman yapmak için gitti' diyorsa, ona yalancı deyin. Osmanlı asla böyle bir şey söylememiştir. Osmanlı gittiği yerlerde insanlara 'dilini, dinini değiştir' demedi." dedi.

Şimşirgil, "Akademi Rumeli 4" kapsamında Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Balkan Tarihi Konferansı'nda, Osmanlı Devleti'nde Anadolu ve Rumeli'nin çok önemli olduğunu söyledi.

Kuruluş aşamasından itibaren Osmanlı'nın Rumeli'ye önem verdiğini dile getiren Şimşirgil, "Osmanlı Rumeli'ye geçiyor ama oradaki halk bunu nasıl, niçin benimsedi? Rumeli halkı Ortodoks olduğu halde, Osmanlılar da Müslüman olduğu halde, neden Osmanlı'yı kucakladı? Neden Osmanlı'yı benimsediler? İşte dünyanın anlamadığı nokta bu. Bunun için o dönemin tarihini bilmek lazım. O dönemin insanlarının çektiği çileleri görmek, yaşantıları bilmek lazım. Halka nasıl değer verildiğini ve kölelere nasıl davranıldığını bilmek lazım." diye konuştu.