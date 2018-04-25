"Osmanlı ile zulmün yan yana kullanılması bühtan"

Türk Tarih Kurumundan (TTK), "Yakın zamanda bir siyasi lider tarafından yapılan bir konuşmada, 'Osmanlı devleti' ile 'zulüm' kavramının yan yana kullanılması büyük bir bühtan ve hata olmuştur." değerlendirmesi yapıldı.

TTK'den yapılan yazılı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bizim milletimiz derin bir maziye maliktir. Bu düşünce bizi elbette altı yedi yüzyıllık Osmanlı Türklüğünden Selçuklu Türklerine ve ondan evvel bu devirlerin her birine müsavi olan Türk devletlerine kavuşturur." sözü hatırlatılarak, Atatürk'ün, Osmanlı devletini, çok büyük bir Türk devleti ve iftihar edilecek tarihe sahip olarak gördüğü belirtildi.

İngiliz tarihçi ve düşünür Arnold Toynbee'ye göre, Osmanlı devletinin dünya tarihinde gelmiş geçmiş üç büyük devletten biri olduğu kaydedilen açıklamada, William Mc Neill, Albert Hourani, Halil İnalcık, Kemal Karpat, Stanford J. Shaw, Charley İssavi gibi ünlü tarihçilerin de "Osmanlı devletinin önemli niteliklere sahip bir siyasi yapı olduğu" yönünde değerlendirmeler yaptıkları kaydedildi.