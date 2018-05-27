CAPE TOWN (AA) - Güney Afrika'da 136 yıldır Osmanlı mirasını ayakta tutan Osmanlı Kriket Kulübü taraftarlarına iftar verdi.

Osmanlı Kriket Kulübü Sekreteri Fareed Abrahams, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl organize ettikleri iftar programıyla taraftarlar ile takımı toplumsal değerler çerçevesinde buluşturduklarını söyledi.

Kulübün Güney Afrika'da bir spor takımından öte bir anlam taşıdığını ifade eden Abrahams, "Takım olarak bizi bir araya getiren en önemli şey kriketin yanı sıra kutsal değerlerimiz. Ramazan vesilesi ile bugün oyuncularımız ve taraftarlarımız bir arada iftar yapıyorlar." dedi.

Takımın kurulmasına vesile olan Ebubekir Efendi'nin misyonunu kriket kulubü ile devam ettirdiklerini anlatan Abrahams, "İftar proğramı kapsamında yönetim kadromuz ve oyuncularımız olarak 3 hatim indirdik. Gençlerimize kriket vasıtası ile bizi biz yapan değerlerimizi öğretiyor ve yaşatıyoruz." şeklinde konuştu.

Etkinlikte söz alan TİKA Pretoria Koordinatör Yardımcısı Kadir Serdar Sezgin, Osmanlı Kriket Kulübünün Güney Afrika ve Türkiye toplumlarının 150 yılı aşkın kadim bağlarının sembolü olduğunu söyledi.