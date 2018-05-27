CAPE TOWN (AA) - Güney Afrika'da 136 yıldır Osmanlı mirasını ayakta tutan Osmanlı Kriket Kulübü taraftarlarına iftar verdi.
Osmanlı Kriket Kulübü Sekreteri Fareed Abrahams, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl organize ettikleri iftar programıyla taraftarlar ile takımı toplumsal değerler çerçevesinde buluşturduklarını söyledi.
Kulübün Güney Afrika'da bir spor takımından öte bir anlam taşıdığını ifade eden Abrahams, "Takım olarak bizi bir araya getiren en önemli şey kriketin yanı sıra kutsal değerlerimiz. Ramazan vesilesi ile bugün oyuncularımız ve taraftarlarımız bir arada iftar yapıyorlar." dedi.
Takımın kurulmasına vesile olan Ebubekir Efendi'nin misyonunu kriket kulubü ile devam ettirdiklerini anlatan Abrahams, "İftar proğramı kapsamında yönetim kadromuz ve oyuncularımız olarak 3 hatim indirdik. Gençlerimize kriket vasıtası ile bizi biz yapan değerlerimizi öğretiyor ve yaşatıyoruz." şeklinde konuştu.
Etkinlikte söz alan TİKA Pretoria Koordinatör Yardımcısı Kadir Serdar Sezgin, Osmanlı Kriket Kulübünün Güney Afrika ve Türkiye toplumlarının 150 yılı aşkın kadim bağlarının sembolü olduğunu söyledi.
TİKA'nın bu yüzyıllık bağı güçlendirmek için çalışmalar yürüttüğünü aktaran Sezgin, "Bizler Osmanlı Kriket Kulübünü kendi takımımız olarak sahipleniyoruz. Bu bakımdan kulübe önümüzdeki dönemde ekipman desteği vererek başarılarının devamında katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.
Sezgin, taraftarlara ve kulüp yöneticilerine TİKA Başkanı Serdar Çam'ın selamlarını ileterek, "Kriket sporunun ve aynı zamanda Türkiye'ye de ait olan Osmanlı Kriket Kulübünün ülkemizde tanıtımı için kulüp yöneticilerini önümüzdeki aylarda Türkiye'de ağırlayacağız. Bu ilişkilerin iki toplum arasında önemli bir diyalog ve bağ oluşturacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
- Osmanlı Kriket Kulübü
Güney Afrika’ya Osmanlı Devleti tarafından 1863 yılında ülkedeki Müslümanları eğitmek ve aralarındaki ihtilafları çözmek için gönderilen Ebubekir Efendi'nin öğrencileri tarafından 136 yıl önce kurulan kulüp, ülkede beyaz olmayanların kurduğu ilk kriket kulübü olma özelliği taşıyor.
Güney Afrika'da okullar açan ve dersler veren Ebubekir Efendi, ömrünün sonuna kadar Osmanlı Devletini temsilen görev yaptı. İslam'ın Güney Afrika'da yayılmasını sağlayan Ebubekir Efendi, arkasında pek çok cami ve okul bırakarak 29 Ağustos 1880'de 20 yıla yakın görev yaptığı Cape Town’da hayatını kaybetti.
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