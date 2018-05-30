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Osmanlı Kültürevi 10 bin turist ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültürevi, 4 ayda 10 bin 482 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı - İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayvazoğlu: - "Osmanlı Kültürevi'ne ilginin artması ve turistlerin memnuniyeti turizm potansiyelimize olumlu yansıyor"

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültürevi'ni 2018'in Ocak-Nisan döneminde 10 bin 482 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kentin 4 bin yıllık tarihi geçmişine ışık tutan ve halk arasında "Kanuni Evi" olarak bilinen Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültürevi, ziyaretçilerini Osmanlı hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın bal mumu heykelleriyle karşılıyor.

Her yönüyle Trabzon'u anlatan Osmanlı Kültürevi, hazırlanan görseller, heykel ve tanıtıcı yayınlarla konuklarını tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Çeşitli kültürel etkinliklere de zaman zaman ev sahipliği yapan Osmanlı Kültürevi'nin ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.

- "Yeni sezondan beklentimiz oldukça yüksek"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un yeni turizm sezonuna güzel bir başlangıç yaptığını söyledi.

Kenti yılın 4 aylık döneminde 237 bin 787 turistin ziyaret ettiğine dikkati çeken Ayvazoğlu, Trabzon'un ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.

Ayvazoğlu, müzelerin de kente gelen turistlerden ilgi gördüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda da Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültürevi ziyaret edilen mekanların başında geliyor. Osmanlı Kültürevi'ni ocak-nisan döneminde 10 bin 482 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Osmanlı Kültürevi'ne ilginin artması ve turistlerin memnuniyeti turizm potansiyelimize olumlu yansıyor. Bu ilginin yeni turizm sezonuyla daha da artacağına inanıyoruz. Yeni sezondan beklentimiz oldukça yüksek."

Osmanlı Kültürevi'nde tam anlamıyla tarihe yolculuk yapıldığını aktaran Ayvazoğlu, ziyaretçilerin Osmanlı kaftanı giyip tarihi ve kültürü yeniden yaşama fırsatı bulduğunu sözlerine ekledi.

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Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültürevi Trabzon

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