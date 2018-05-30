Osmanlı Kültürevi 10 bin turist ağırladı

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültürevi'ni 2018'in Ocak-Nisan döneminde 10 bin 482 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kentin 4 bin yıllık tarihi geçmişine ışık tutan ve halk arasında "Kanuni Evi" olarak bilinen Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültürevi, ziyaretçilerini Osmanlı hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın bal mumu heykelleriyle karşılıyor.

Her yönüyle Trabzon'u anlatan Osmanlı Kültürevi, hazırlanan görseller, heykel ve tanıtıcı yayınlarla konuklarını tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Çeşitli kültürel etkinliklere de zaman zaman ev sahipliği yapan Osmanlı Kültürevi'nin ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.

- "Yeni sezondan beklentimiz oldukça yüksek"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un yeni turizm sezonuna güzel bir başlangıç yaptığını söyledi.

Kenti yılın 4 aylık döneminde 237 bin 787 turistin ziyaret ettiğine dikkati çeken Ayvazoğlu, Trabzon'un ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.