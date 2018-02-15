İSTANBUL (AA) - TBMM Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı tarafından "Osmanlı Modernleşmesi ve Teknoloji Paneli" düzenlendi.

Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen, oturum başkanlığını İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın yaptığı panelde konuşan Prof. Dr. Atilla Bir, Osmanlı döneminde saatlere ilginin oldukça fazla olduğunu söyledi.

Avrupa'dan Osmanlı pazarına çok sayıda saat girdiğini dile getiren Bir, ''O kadar fazla saat satıldı ki, daha sonra o gelip o saatleri alarak ülkelerine götürdüler. O dönemde hediye edilen çok saat vardı ve o saatler halen durmaktadır.'' diye konuştu.

Bir, saatçiliğin o dönemde de popüler bir meslek olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

''O dönemde saatçi Meyer ailesi Osmanlı için çok önemliydi. 2 Abdülhamid'in isteğiyle Alman İmparatoru tarafından saatçi Meyer ailesi Osmanlı Devletine gönderildi. Padişah ülkeye iyi bir saatçi getiriyor. Bu aile uzun dönem ülkede kalıyor. Saatçi Johann Meyer sultanın baş saatçisi oluyor daha sonra. Bu aile daha sonra Karaköy'de saatçi dükkanı açıyor. Bu ailenin bütün mezarı İstanbul'dadır. Saatçi Meyer ailesi saatçi de yetiştirmiştir. Johan Meyer, ezani saati keşfetmiş ve sultana sunmuştur. Bu keşif sultanın takdirini kazanmıştır. Sultan daha sonra kendisine madalya vermiştir.''