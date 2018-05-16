"Osmanlı ordusu yardıma gelmeseydi Bakü Azerbaycan'ın olmayacaktı"

BAKÜ (AA) - Bakü Devlet Üniversitesi (BDÜ) Tarih Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Anar İskenderli, Azerbaycan aydınlarının 1918'de yüzünü Osmanlı'ya çevirdiğini ve bağımsızlığın böyle elde edildiğini belirterek, "Osmanlı ordusu Azerbaycan'ın yardımına geldi. Bugün doğudan batıya kadar ülkenin her yerinde Osmanlı şehitlerinin mezarları var. Eğer Osmanlı ordusu yardıma gelmeseydi hiçbir askeri gücü olmayan devlet Gence'de kalacaktı ve Bakü Azerbaycan'ın olmayacaktı." dedi.

Bakü'de, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Milli birlik, tarihsel miras ve 21. yüzyılın çağrıları" konulu konferans düzenlendi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırma Merkezince (SAM) yapılan konferansa, Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye ve Rusya'dan çok sayıda akademisyen katıldı.

Prof. Dr. İskenderli, konferansta yaptığı konuşmada, cumhuriyetin kuruluşunun Azerbaycan tarihinin en şerefli sayfalarından biri olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 23 ay içinde çok büyük reformlar gerçekleştirdiğini belirten İskenderli, "Azerbaycan, Müslüman Doğu dünyasında ilk demokratik cumhuriyettir. İlk olduğumuz için gurur duyuyoruz." dedi.