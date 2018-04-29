Osmanlı Türkçesi Yarışması yapıldı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "Osmanlı Türkçesi Yarışması" kapsamında 17 bin 650 öğrenci sınava girdi.
KYK'dan yapılan açıklamaya göre, Hayrat Vakfı'nın iş birliğiyle Osmanlıca yarışması düzenlendi.
Bu kapsamda, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eş zamanlı gerçekleştirilen sınava 17 bin 650 öğrenci katıldı. Yarışmada birinci olanlar, Ankara'da düzenlenecek büyük finalde illerini temsil edecek.
Yarışmanın il finalinde il birincilerine tablet, ilk üçe giren öğrencilere ise bir yıllık "Osmanlıca Eğitim ve Kültür Dergisi" aboneliği, Türkiye finalinde ise ilk 5'e giren öğrencilere Kudüs ve Balkanlar gezisine kurasız katılma hakkı verilecek.
Yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin ve üçüncüye de 3 bin lira para ödülü verilecek. Ayrıca sınava katılan tüm öğrencilere, Osmanlıca Mealli Kur'an-ı Kerim hediye edilecek.
İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!
Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!
Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum