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Osmanlı Türkçesi Yarışması yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 14:29 | Son Güncelleme

KYK ile Hayrat Vakfı'nın işbirliğinde KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "Osmanlı Türkçesi Yarışması" kapsamında 17 bin 650 öğrenci sınava girdi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "Osmanlı Türkçesi Yarışması" kapsamında 17 bin 650 öğrenci sınava girdi.

KYK'dan yapılan açıklamaya göre, Hayrat Vakfı'nın iş birliğiyle Osmanlıca yarışması düzenlendi.

Bu kapsamda, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eş zamanlı gerçekleştirilen sınava 17 bin 650 öğrenci katıldı. Yarışmada birinci olanlar, Ankara'da düzenlenecek büyük finalde illerini temsil edecek.

Yarışmanın il finalinde il birincilerine tablet, ilk üçe giren öğrencilere ise bir yıllık "Osmanlıca Eğitim ve Kültür Dergisi" aboneliği, Türkiye finalinde ise ilk 5'e giren öğrencilere Kudüs ve Balkanlar gezisine kurasız katılma hakkı verilecek.

Yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin ve üçüncüye de 3 bin lira para ödülü verilecek. Ayrıca sınava katılan tüm öğrencilere, Osmanlıca Mealli Kur'an-ı Kerim hediye edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
KYK Osmanlı Türkçesi

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