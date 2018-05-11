"Osmanlı'da helva zafer kazanmanın şerefine pişirildi"

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi (MÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahat Deniz, Helva'nın Osmanlı'da keyfin, sevincin, kutlamanın, doğumun, zafer kazanmanın şerefine pişirilip yenen bir gıda olduğunu ve helva sohbetleri düzenlendiğini bildirdi.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Türk Kültüründe Helva" projesini hayata geçiren akademisyenler, üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün organize ettiği "Türk Mutfağında Helva ve Helva Kültürü" programında, Türkiye'nin tüm bölgelerinde yapılan kültür araştırmasında derledikleri helva çeşitlerini ve hikayelerini anlatmak için bir araya geldi.

Türkiye'nin tüm bölgelerini dolaşarak helva konusunda derlemeler yaptıklarını ifade eden Deniz, 2 yıl süren çalışmada köylerde ve kasabalarda halkla yaptıkları görüşmeler sonucunda 100'e yakın helva çeşidi derlediklerini belirtti.

Deniz, halk edebiyatında, eski Türk edebiyatında helva ile ilgili beyitleri taradıklarını, sünnet, düğün, asker uğurlaması, hasat başlangıcı gibi önemli anlarda helva dağıtıldığını belgelediklerini kaydetti.