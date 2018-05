CEM UÇAN: GAME OF THRONES, VIKINGS GİBİ DİZİLERİ VE BU TÜR FİLMLERİ ONLARDAN DAHA İYİ YAPABİLİRİZ Filmin yapımcılarından ve başrol oyuncularından Cem Uçan, çekimlerin bir kısmının gerçekleştiği Aksaray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uçan, 8 yıldır bu proje üstünde çalıştığını belirterek, “Deliler, Osmanlıların en cesur süvarileri. Dünyada taklidi yapılan ilk askeri birlik. Bütün proje tasarımını ve genel hikâyeyi ben hayata geçirdim. Senarist arkadaşlarımla bunu diyaloglandırıp bir dünya haline getirdik. Çok zor bir iş çekiyoruz. Son dönemin en yüksek bütçeli işini çekiyoruz. 7 haftadır buradayız, son 1 haftamız kaldı. Görsel anlamda bir şov ve müthiş bir hikâye izlettireceğiz. Game of Thrones, Vikings gibi dizileri ve bu tür filmleri onlardan daha iyi yapabiliriz. Bu filmi izleyen herkes daha ne dediğimi çok iyi anlayacak. İnanılmaz bir görsel şov var. Aksiyon olarak müthiş bir film çekiyoruz. Çok zor setuplar çektik, çok tehlikeli anlar yaşadık çekimlerde" dedi.

KOSTÜM KUMAŞLARI GAME OF THRONES'UNKİLERLE AYNI YERDE ÜRETİLİYOR

Cem Uçan tekrar söz alarak, filmin kostüm kumaşlarını Game of Thrones'unkilerle aynı yerde ürettirdiklerini açıklayarak, şöyle konuştu:

“Game of Thrones bütün kostüm kumaşlarını Denizli'de ürettiriyor. Biz de aynı fabrikada ürettirdik köstüm kumaşlarımızı. Vikings ve Game of Thrones kalibresindeki filmlerin teçhizat ve teknolojisiyle çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de pek fazla kullanılmayan 'cooke lens' ile çekim yapıyoruz. Color seyircinin alışık olmadığı bir color olacak. Türkiye ile aynı anda tüm Avrupa'da vizyona gireceğiz. Bir aktör olmanın dışında bu film 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ve 'En İyi Yönetmen' ödüllerini almalı. Gerçekten müthiş görüntüler var"

UÇAN: KİMSEDEN DESTEK ALMADIK

Filmin bütçesi konusunda kimseden destek almadıklarını da vurgulayan Uçan, “Kendi bütçemizi kendimiz ayarladık. 'Ben müthiş bir şey yapacağım, bana yardım eder misiniz' demeyi sevmiyorum. Bize biri yardım edecekse önce yaptığımız işi onlara gösterelim. Takdir ederlerse, başımız gözümüz üstüne. Bu filmin dizi versiyonuyla alakalı uzun süredir kafamda bir fikir var. Senaristlerimiz çalışmalara başladı. İlk 5 bölüm yazsınlar, çok içimize sinerse dizisini de çekeriz. Ancak 160 dakikalarda değil, daha insani saatlerde, 60-70 dakika müthiş bir şey izlettireceğimiz bir diziyi, anlaşacağımız yayıncı kuruluşa kabul ettirebilirsek yapmak isteriz"