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Osmanlı’nın Miraç Geleneği Şahinbey’de yaşatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 15:42 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi, Miraç Kandilinin idrak edildiği 13 Nisan Cuma gecesi yatsı namazından sonra belirlenen camilerde süt dağıtımı yaptı.Peygamber Efendimizin Miraç’a yükseldiği gün Cebrail aleyhisselam tarafından kendine süt ikramında bulunulması hasebiyle Osmanlı döneminden bu yana her Miraç kandilinde süt dağıtma geleneği Şahinbey Belediyesi tarafından sürdürüldü.Şahinbey Belediyesi tarafından Şıh Cami, M.

Osmanlı’nın Miraç Geleneği Şahinbey’de yaşatıldı

Şahinbey Belediyesi, Miraç Kandilinin idrak edildiği 13 Nisan Cuma gecesi yatsı namazından sonra belirlenen camilerde süt dağıtımı yaptı.
Peygamber Efendimizin Miraç’a yükseldiği gün Cebrail aleyhisselam tarafından kendine süt ikramında bulunulması hasebiyle Osmanlı döneminden bu yana her Miraç kandilinde süt dağıtma geleneği Şahinbey Belediyesi tarafından sürdürüldü.
Şahinbey Belediyesi tarafından Şıh Cami, M. Ali Tahamzoğlu Cami, Osmanlı Cami, Okçular Cami ve Emine Konukoğlu Cami önünde Şahinbey Belediyesi tarafından kurulan çadırlarda yatsı namazı sonrasında vatandaşlara süt ikramında bulunularak yüz yıllardır süren gelenek yaşatılmış oldu.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, en hayırlı gecelerden birinin yaşandığını belirterek, "Miraç, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in bir gece Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da Yüce Allah’ın huzuruna vardığı, içerisinde pek çok hikmet ve sırların bulunduğu mübarek bir yolculuğun adıdır. Öncelikle hepinizin Miraç Kandilini kutluyorum. İslam Alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve adalet getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Şahinbey Belediyesi olarak Miraç Kandili’nde 6 ayrı cami de vatandaşlarımızla birlikte namazımızı kılıp dualar ettik. Akabinde ise vatandaşlarımıza süt ikramında bulunduk. Ecdadımızın geleneğini bugünlere taşıdık. Bu mübarek gecede avucunu açıp vatanımız, bayrağımız ve milletimiz için dua eden tüm vatandaşlarımızın Miraç kandilini bir kez daha kutluyorum” dedi.
Cami çıkışında Şahinbey Belediyesi çadırlarından süt ikramlarını alan vatandaşlar “Ecdadımızın geçmişte yaptığı geleneği yaşatan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz. Her zaman ilklere imza atan Şahinbey Belediyesi bizlere bir farklılık daha yaşattı” diye konuştu.

Osmanlı’nın Miraç Geleneği Şahinbey’de yaşatıldı

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