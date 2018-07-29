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"Osmanlı'nın parmak izi"ne Uzak Doğu ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 12:52 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yılın ilk 6 ayında 80 bin yabancı turist ağırladı - Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtan ilçeye, 24 bin ziyaretçiyle en fazla ilgiyi gösteren Çin'i, 12 bin turistle Tayvan izledi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Uzak Doğu'dan binlerce turisti ağırlıyor.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu, yılın ilk yarısında konaklamalı yaklaşık 80 bin yabancı turist ağırladı.

İncekaya Su Kemeri, Türkiye'nin en uzun mağaralarından birisi olan Mencilis Mağarası, cam seyir terası, kanyonları ve doğasıyla da turizmin cazip yerlerinden birisi olan tarihi ilçede, ilk 6 ayda 53 bin de yerli turist konakladı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent ölçeğinde dünya mirası listesinde yer alan Safranbolu'ya en fazla turistin Çin'den geldiğini söyledi.

Safranbolu'nun önemli bir turizm merkezi olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Biz Safranbolu'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin burada en az 2-3 gün konaklamalarını istiyoruz. Bunun içinde çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Safranbolu, kültür turizminin yanında Mencilis Mağarası, kanyonları ve doğasıyla da önemli bir destinasyon." diye konuştu.

Amaçlarının Dünya Miras Kenti olan Safranbolu'yu bütün yerli ve yabancı turistlerin gelip yaşamalarını, konaklamalarını, doğal, kültürel, tarihi güzelliklerini yaşamalarını istediklerini aktaran Ürkmezer, şöyle konuştu:

"İlçemize Uzak Doğu ülkelerinden daha çok turist geliyor. Çin vatandaşları yoğun bir şekilde dış turizmi canlandırmaya başladı. Safranbolu olarak elimizden geldiğince tanıtımları artıracağız. Bunun için altyapımız yeterli. İç pazarda da Safranbolu'da canlanma var. Daha önce yılda bir milyon turisti geçmiştik. Bu sayıyı daha da katlayarak yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz."

- En fazla turist Çin'den

Safranbolu Turizm Danışma Ofisi verilerine göre, Safranbolu'yu, 2017'nin ilk yarısında 14 bin 718 Çinli turist ziyaret ederken, 2018'in aynı aynı döneminde 24 bin Çinli ziyaretçi tarihi ilçeyi hareketlendirdi. Çin'i 12 bin turistle Tayvan takip etti.

Tarihi ilçeye 6 ayda en fazla turist gelen 10 ülke sırasıyla Çin, Tayvan, Amerika, Endonezya, Japonya, Malezya, Tayland, İngiltere, Almanya ve Rusya oldu.

Safranbolu'ya yılın ilk yarısında 56 ülkeden turist gelirken, 28 ülkeden ise hiç turist gelmedi.

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Fatih Ürkmezer Karabük Safranbolu turist UNESCO

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