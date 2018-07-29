"Osmanlı'nın parmak izi"ne Uzak Doğu ilgisi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Uzak Doğu'dan binlerce turisti ağırlıyor.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu, yılın ilk yarısında konaklamalı yaklaşık 80 bin yabancı turist ağırladı.

İncekaya Su Kemeri, Türkiye'nin en uzun mağaralarından birisi olan Mencilis Mağarası, cam seyir terası, kanyonları ve doğasıyla da turizmin cazip yerlerinden birisi olan tarihi ilçede, ilk 6 ayda 53 bin de yerli turist konakladı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent ölçeğinde dünya mirası listesinde yer alan Safranbolu'ya en fazla turistin Çin'den geldiğini söyledi.

Safranbolu'nun önemli bir turizm merkezi olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Biz Safranbolu'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin burada en az 2-3 gün konaklamalarını istiyoruz. Bunun içinde çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Safranbolu, kültür turizminin yanında Mencilis Mağarası, kanyonları ve doğasıyla da önemli bir destinasyon." diye konuştu.