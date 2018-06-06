Osmanlı'nın Saraybosna'daki mührü: Gazi Hüsrev Bey Camisi

SARAYBOSNA (AA) - KEMAL ZORLAK - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın Osmanlı idaresinde olduğu dönemde, yaklaşık beş asır önce inşa edilen ve İslam mimarisinin ülkedeki en güzide örneklerinden biri kabul edilen Gazi Hüsrev Bey Camisi, güzelliğiyle büyük ilgi görüyor. Osmanlı Devleti'nin Bosna Sancak Beyi Gazi Hüsrev Bey tarafından 1530 yılında Tebrizli mimar Acem (Esir) Ali'ye yaptırılan cami, kentin kalbi konumundaki tarihi Başçarşı'nın çekim merkezi olmaya devam ediyor. Fethin ardından şehirde inşa edilen ilk cami olmasa da bugün en önemli merkez camisi konumunda olan Gazi Hüsrev Bey Camisi, o dönemde küçük bir kasaba olan Saraybosna'nın şehirleşmesine de önemli katkılarda bulundu. 16. yüzyılda inşa edilen tarihi saat kulesi ile komşu olan cami, Osmanlıların bölgeden ayrılmasının ardından çeşitli saldırılara maruz kalsa da yapılan yenileme çalışmalarıyla her defasında eski görkemine kavuşmayı başardı. Güzelliği kartpostallara, hediyelik eşyalara ve hatta birçok belgesele taşınan bu tarihi caminin içinde ve dışında bulunan ahenkli süslemeler ve kaligrafiler dikkat çekiyor. Cami, pencere işlemeleri ve zerafetli kubbesiyle de göz dolduruyor.

- Ramazanlarda şehrin "atan kalbi" Gazi Hüsrev Bey Camisi asırlardır birçok İslam geleneğinin devam ettirildiği yer olarak da biliniyor. Caminin minaresinden çıplak sesle hala ezan okunuyor. Gazi Hüsrev Bey'in vasiyeti üzerine ise her gün öğle namazının ardından camide bir hatim indiriliyor. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ve buluşma noktası olan cami, dünyada elektriği ilk kullanan cami olma özelliğine de sahip. Şehrin Avusturya-Macaristan İmparatorluğu idaresinde olduğu dönemde, camiye 6 bin 500 ampul gücünde elektrik bağlandığı biliniyor. Ramazan aylarında ise Müslümanların gönlünde farklı bir yeri olan cami, şehrin adeta "atan kalbi" haline geliyor. Gündüzleri okunan mukabeleyle Müslümanları bir araya getiren cami, akşamları ise teravih namazı için şehrin farklı yerlerinden gelenlerle dolup taşıyor. - "Bu cami, bizi de koruyor" Gazi Hüsrev Bey Vakfı Mütevellisi Mustafa Vatrenjak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazi Hüsrev Bey'in ilk vakıfnamesinde cami, imarethane ve hanikah bulunduğunu anımsatarak, altı yıl sonra ise yeni vakıfnameye medresenin de eklendiğini aktardı.