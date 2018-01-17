Osmanlıspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı izle)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, Osmanlıspor ile bugün deplasmanda karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.Karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve İlker Takpak yapacak. Bülent Birincioğlu dördüncü hakem olacak. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Osmanlıspor ile karşılaşacak. Kupada turun ilk maçında Beşiktaş, Osmanlıspor'u Vodafone Park'ta 4-1 yenmişti. Osmanlıspor Beşiktaş maçı atv'den naklen yayınlanacak. Bu maçı haberimizdeki atv canlı yayın linki ile online izleyebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Osmanlıspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. İlk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş, Osmanlıspor karşısında tur için avantajlı. Koray Gençerler'in yöneteceği maç Osmanlı Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in Ankara'da yedek ağırlıklı bir kadroya yer vermesi bekleniyor. Peki Osmanlıspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Osmanlıspor - Beşiktaş maçı canlı izle (20.30 atv canlı yayın) https://www.atv.com.tr/webtv/canli-yayin

OSMANLISPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ

5. turdan başladığı kupada Grandmedical Manisaspor'u 9-0 ve 1-1'lik skorın ardından eleyerek son 16 turuna yükselen siyah-beyazlılar, Osmanlıspor ile Vodafone Park'ta oynadığı ilk maçı 4-1 kazanarak rövanş öncesinde büyük avantaj elde etti.

Bu maçın ardından turu geçen taraf Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final kuraları ise 19 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Antalya'da tamamladığı devre arası kampının ardından İstanbul'da hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in Ankara'da yedek ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmesi bekleniyor.

Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Fatih Karagümrük takımı ile eşleşti ve rakibini 5-0 yenerek 5. tura geçti. Bu turda ise Yeni Malatya Spor'u 3-1 ve 1-1'lik skorlarla eleyen Osmanlıspor, son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu. 28 Aralık 2017'de oynanan turun ilk maçında Beşiktaş'a 4-1 yenildi.