Osmanlıspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 4 Şubat Pazar günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oynadı.
Mor-sarılı ekip, antrenmanın ikinci bölümünde ise Kayserispor maçının taktiği üzerinde durdu.
Başkent temsilcisinin yeni transferleri Mehmet Batdal ve Furkan Özçal da idmanda yer aldı.
Antrenman sonrasında, 30 yaşına giren Portekizli futbolcu Tiago Pinto'nun doğum günü kutlandı.
Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.
(AA)
Suriye'den Türkiye'ye çok sert Afrin uyarısı: Gereken yapılacaktır
Doktordan öğretmene ahlak dersi!
Hakkari'den acı haber: 2 şehit
Kılıçdaroğlu’ndan provokasyon uyarısı
Ve Erdoğan harekete geçti
Mete Yarar'dan YPG bombası: Türkiye'ye karşı NATO silahlarını kullanıyor!
Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler
Tecavüze uğrayan kız kendini korumak için...
Yeniden yaşadığı yerde!
iPhone pil gücü yönetim ayarı ne zaman gelecek?
Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var
Okuyucu Yorumları 0 yorum