Osmanlıspor'da kupa mesaisi başladı

Antalya'da yaptığı devre arası kamp çalışmalarını önceki gün tamamlayarak Ankara'ya dönen Süper Lig ekibi Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Batıkent Tesisleri'ndeki antrenmana koşu, koordinasyon çalışması ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan mor-sarılı futbolcular, daha sonra dar alanda pas organizasyonları ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Tedavilerine devam edilen Pinto ve Payam antrenmanın son bölümde takımdan ayrı çalıştı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında 17 Ocak Çarşamba günü Beşiktaş'ı ağırlayacak Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

(AA)