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ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 13:50 | Son Güncelleme

Afrin bölgesinin tamamına yakınının kontrol altına alınmasının ardından güvenlik kontrolleri sürüyor. ÖSO'nun Afrin merkezinin yakınındaki Mestura köyünde yaptığı aramada teröristlere ait çok sayıda füze ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinin terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından güvenlik kontrollerini sürdürüyor.

Afrin bölgesinin tamamına yakınını teröristlerden temizleyen TSK ve ÖSO, şehrin patlayıcılardan temizlenmesi ve hayatın normale dönmesi için çalışmalar yürütüyor.

ÖSO'nun Afrin merkezinin 200 metre yakınındaki Mestura köyünde yaptığı aramada teröristlere ait çok sayıda füze, havan mermileri, roket, el yapımı patlayıcılar ve ağır silah mühimmatı ele geçirildi. (AA)

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı varAfrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Anahtar Kelimeler:
ÖSO Afrin YPG PKK

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu kadar büyük bir operayonu ;bukadar kısa sürede ve alnının akıyla Tamamlayan Kahraman Mehmetçiğe ve ÖSO ya helal olsun Dünya şaşkın halde zaten
bunlarda surıyenın pkk sı gıbı devletıneve yönetıme yönetıcılere ısyan Allahu ekber deyıp bırbırlerını katledıyorlar
tamam bıze katkıları olduda
merkez bankasının rezervi 459 ton altının 259 tonunu man a çoluk çocuğun rızkı diye yatırdılar kalanını da böyle seçim rüşveti olarak dağıtıyorlar kendilerinden önce ki hükümet için maaşları ödeyemeyeceklerdi diyenler öyle soydu ki ülkeyi gittiklerinde yemeğe ekmek bulamayacağız
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