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ÖSO Afrin ilçe merkezinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 09:22 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatının 58.

Zeytin Dalı Harekatının 58. gününde Afrin ilçe merkezine operasyon başladı.
Operasyon öncesi Özgür Suriye Ordusu’nun son hazırlıkları kameralara yansıdı. Sabah namazını kılan ÖSO mensupları, ardından araçlara binerek Afrin ilçe merkezine yönelik operasyon için harekete geçti. Kısa süre sonra da operasyon başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri destekli ÖSO mensupları ilçe merkezine girmeye başladı. Terörist başlarının günler önce kaçtığı bölgeden zaman zaman silah sesleri yükseliyor.

ÖSO Afrin ilçe merkezinde

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ÖSO Afrin ilçe merkezinde

ÖSO Afrin ilçe merkezinde
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ÖSO Afrin ilçe merkezinde

ÖSO Afrin ilçe merkezinde
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ÖSO Afrin ilçe merkezinde

ÖSO Afrin ilçe merkezinde
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ÖSO Afrin ilçe merkezinde

ÖSO Afrin ilçe merkezinde
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ÖSO Afrin ilçe merkezinde

ÖSO Afrin ilçe merkezinde
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ÖSO Afrin ilçe merkezinde

ÖSO Afrin ilçe merkezinde
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