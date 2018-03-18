Zeytin Dalı Harekatının 58. gününde Afrin ilçe merkezine girildi. ÖSO Afrin’de bir mahallede kontrolü sağladı.
Operasyon öncesi Özgür Suriye Ordusu’nun son hazırlıkları kameralara yansıdı. Sabah namazını kılan ÖSO mensupları, ardından araçlara binerek Afrin ilçe merkezine yönelik operasyon için harekete geçti. Kısa süre sonra da operasyon başladı. İlçe merkezine giren ÖSO, 9 mahalleden oluşan ilçede ilk mahallede sorunsuz şekilde kontrolü sağladı. Yakalanan teröristler de gözaltına alındı.
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