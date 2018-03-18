ÖSO güçleri, Afrin'e girdi (2)

AFRİNLİ KADINLAR, ÖSO'YU ZILGITLARLA KARŞILADI Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde Afrin kent merkezine ilerleyişini sürdüren ÖSO güçleri, bir dükkana girip çocuklarıyla birlikte teröristlerden saklanan bir grup kadın tarafından zılgıtlarla karşılandı. ÖSO mensuplarını karşılarında görüp kepengini açtıkları dükkandan çıkan kadınlar, zılgıtlarla sevinç gösterisinde bulundu. Bu arada, Afrin kent merkezinde sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor. Hasan KIRMIZITAŞ/AFRİN (Suriye), (DHA)
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