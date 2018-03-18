ÖSO güçleri, Afrin'e girdi

Hasan KIRMIZITAŞ/AFRİN, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin'e, Özgür Suriye Ordusu güçleri kentin güneydoğusundan girmeye başladı.
ÖSO güçleri, bugün sabahın erken saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerden arındırılması hedeflenen Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı. ÖSO güçlerinin ilerleyişi sürerken, kent merkezinden sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor. Ayrıca, Türk savaş uçaklarının da Afrin semalarında uçtuğu gözlendi.
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