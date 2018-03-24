ÖSO kaynaklarından yardım iddialarına yalanlama

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kaynakları, sosyal medyada bir işadamının ÖSO’ya bazı yardımlarda bulunduğu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sosyal Medyada ÖSO’ya kurşun geçirmez yelek ve arazi aracı yardımında bulunulduğu yönünde çok sayıda haberler yer alması üzerine, ÖSO kaynaklarından açıklama yapıldı. ÖSO kaynakları, sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak adı geçen kişiden ÖSO’ya bahsi konu yardımların yapılmadığı kaydedildi.