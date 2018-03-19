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ÖSO'dan Afrin'de yağma suçu işleyenlere yaptırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 16:54 | Son Güncelleme

Özgür Suriye Ordusu, Afrin'de yağmaya karışan iki mensubuyla ilişiğini kestiğini ve yaptırımlara devam edeceğini duyurdu - Suriye Geçici Hükümeti de ÖSO'dan, Afrin'deki sivillerin ve mal varlıklarının korunması için gerekli güvenliği sağlamasını istedi

ANKARA (A) - Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de yağmaya karışan iki mensubuyla ilişiğini kestiğini ve yaptırımlara devam edeceğini açıkladı.

ÖSO bileşenlerinden "Üçüncü Kolordu'dan" yapılan yazılı açıklamada, Afrin ilçe merkezinde yağmalama suçlarına karışan iki mensubunun ÖSO ile ilişkisinin kesildiği bildirildi.

Açıklamada, yağmaya karışanlara yaptırımların devam edeceği ve ÖSO ile ilişkilerinin kesileceği kaydedildi.

Öte yandan Suriye Geçici Hükümeti, yaptığı yazılı açıklamada, ÖSO'dan, Afrin'deki sivillerin ve mal varlıklarının korunması için gerekli güvenliğin sağlanmasını istedi.

Açıklamada, Afrin ilçe merkezinde yağmaya karışan ÖSO unsurlarının yargılanması ve mağdur edilenlerin haklarının iade edilmesi gerektiği vurgulandı.

İlçe merkezindeki güvenliği sağlayan kontrol noktalarına daha fazla takviye yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, ilçe merkezindeki resmi dairelerin de korunması çağrısında bulunuldu.

- Önlemler görüşülüyor

Öte yandan, ilçe merkezinde, ÖSO gruplarının komutanları, kentte sivillere ait malların rızaları dışında dışarı çıkartılmaması için tedbir alacak. Bu kapsamda ilçe merkezinin çıkışlarında, kontrol noktaları kurulacak.

Konuya ilişkin gruplar arasında toplantılar yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSO TSK zeytin dalı

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