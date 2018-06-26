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ÖSO'dan Erdoğan'a dev posterle tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 20:35 | Son Güncelleme

ÖSO, Afrin'in Darmık Dağı'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafıyla Türk ve Suriye devrimi bayraklarının yer aldığı dev bir poster astı - Zeytin Dalı Harekatı'nda imha edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin yerine konulan poster, Erdoğan'ın seçim zaferine ithaf edildi

AFRİN/ANKARA (AA) - Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile imha edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin yerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafıyla Türk ve Suriye devrimi bayrağının yer aldığı posteri yerleştirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ÖSO çatısı altında Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Milli Orduya bağlı ÖSO unsurlarınca, Kilis'in Gülbaba köyünün karşısındaki Darmık Dağı'nda imha edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin yerine, arka planında Türk ve Suriye devrimi bayraklarının bulunduğu Erdoğan'ın dev posteri asıldı.

ÖSO komutanları, posteri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı nedeniyle astıklarını belirtti.

YPG/PKK mensuplarınca propaganda malzemesi haline getirilmek istenen elebaşı Abdullah Öcalan resmi için Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 31 Ocak'ta hava harekatı düzenlenmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birliklerinin 20 Ocak'ta başlattıkları Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 2 Şubat'ta YPG/PKK'dan arındırılan Darmık Dağı'na komandolarca Türk bayrağı asılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin ÖSO Recep Tayyip Erdoğan TSK Zeytin Dalı Harekatı

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