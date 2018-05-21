HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ÖSYM, 20 yılın üniversiteye giriş sınavı sorularını erişime açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 15:37 | Son Güncelleme

ÖSYM, 1998-2017 yıllarında üniversiteye giriş sınavlarında sorulan tüm sorular ve cevap anahtarlarını internet sitesinde yayımladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 1998-2017 yıllarında üniversiteye giriş sınavlarında sorulan tüm sorular ve cevap anahtarları kurumun internet sitesinde yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde ilk kez "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Sınavı Geçmiş Yıllarda Çıkan Sorular" bölümüne yer verildi.

Merkez tarafından geçmişte üniversiteye girişte düzenlenen Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) gibi 1998 yılından itibaren yapılan sınavlara ait sorular ve cevap anahtarları erişime açılırken diğer sınavlara ait önceki soruların da açıklanmasının planlandığı öğrenildi.

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
Troya'ya ziyaretçi akını/ Ek fotoğraflarTroya'ya ziyaretçi akını/ Ek fotoğraflar
Danıştay, Phaselis'e otel projesini iptal ettiDanıştay, Phaselis'e otel projesini iptal etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ösym son 20 yılın soruları

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni İran adımlarını açıkladı!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni İran adımlarını açıkladı!

Ormanda bu halde yakalandılar!

Ormanda bu halde yakalandılar!

Meteoroloji'den Ege ve Marmara için bir uyarı daha: Dolu ve 'süper hücre' geliyor!

Meteoroloji'den Ege ve Marmara için bir uyarı daha: Dolu ve 'süper hücre' geliyor!

Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Gamze Akkuş İlgezdi kaç yaşında ve nerelidir?

Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Gamze Akkuş İlgezdi kaç yaşında ve nerelidir?

Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın talepleri kabul edildi!

Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın talepleri kabul edildi!

Son dakika! İstanbul'da yangın, çok sayıda itfaiye sevk edildi

Son dakika! İstanbul'da yangın, çok sayıda itfaiye sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.