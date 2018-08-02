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ÖSYM 2018 YKS tercih kılavuzu: Tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 17:33 | Son Güncelleme

Üniversite adayları için tercih dönemi yaklaşıyor. Sonuçların açıklanması ile puanlarını öğrenen adaylar hangi üniversitede hangi bölümü tercih edebileceklerini araştırarak, taban puanları ve kontenjanlara bakarak tercih dönemine hazırlanıyorlar. Peki YKS tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM'den YKS 2018 tercih kılavuzu, YÖK tercih robotu ve tercih süreci ile ilgili detaylar...

ÖSYM 2018 YKS tercih kılavuzu: Tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

Üniversiteye giriş maratonunda sıra tercih etabına geldi. Binlerce öğrenci önümüzdeki günlerde puanlarına, tapan puanlar ile kontenjanlara göre tercih yapacak. Peki tercih süreci nasıl yapılacak ve ne zaman başlanacak? Bunun cevabı ÖSYM'nin 2018 YKS kılavuzunda. Haberimizin devamında YKS kılavuzu ve tercih süreci ile ilgili detaylara ayrıca YÖK'ün tercih robotuna erişebilirsiniz.

ÖSYM, YKS TERCİH KILAVUZUNU YAYIMLADI

ÖSYM'de daha önce ön bilgi olarak yayımladığı YKS programları ve kontenjanları kılavuzuna son şeklini vererek yeniden erişime açtı. Aşağıdaki bağlantıdan tercih kılavuzuna ve 2 yıllık (önlisans) ile 4 yıllık (lisans) bölümlerin tablolarına ulaşabilirsiniz.

YKS 2018 tercih kılavuzu için tıklayınız

YKS TERCİH ROBOTU

Aşağıdaki bağlantıdan YÖK'ün hazırlamış olduğu tercih sihirbazına erişebilir, 2017 ÖSYS ile öğrenci alan lisans (4 yıllık) ve önlisans (2 yıllık) programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşabilirsiniz.

YÖK ayrıca geçtiğimiz 3 senede bölümlere yerleşen adayların puanları, başarı sıraları, netleri ve liseleri hakkında da detaylı bilgiler sunuyor.

Üniversite tercih robotu için tıklayınız

TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM yaptığı duyuru ile YKS tercih döneminin detaylarını paylaştı. Buna göre adayları 7 Ağustos 2018 Salı gününden itibaren AİS üzerinden 2 yıllık veya 4 yıllık yükseköğretim programlarından tercih yapmaya başlayacaklar. Tercih işlemleri 14 Ağustos 2018 23.59'da sona erecek. Adayların bu tarih ve saatten önce tercihlerini ÖSYM'ye iletmeleri gerekiyor. Tercih işlemleri ais.osym.gov.tr adresindeki Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in açıklamasına göre YKS yerleştirme sonuçları 31 Ağustos Cuma günü ilan edilecek. ÖSYM'nin takvimine göre aynı gün KPSS sonuçları da açıklanacak ancak Özer sonuçların ilanı ile ilgili bir erteleme olmadığını ifade etti.

KAYITLAR EYLÜL'DE

YKS 2018 tercih kılavuzunda verilen bilgilere göre ek yerleştirme sürecinin ardından 3-7 Eylül tarihleri arasında üniversitelere kayıtlar yapılacak.

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