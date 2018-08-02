ÖSYM 2018 YKS tercih kılavuzu: Tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

Üniversiteye giriş maratonunda sıra tercih etabına geldi. Binlerce öğrenci önümüzdeki günlerde puanlarına, tapan puanlar ile kontenjanlara göre tercih yapacak. Peki tercih süreci nasıl yapılacak ve ne zaman başlanacak? Bunun cevabı ÖSYM'nin 2018 YKS kılavuzunda. Haberimizin devamında YKS kılavuzu ve tercih süreci ile ilgili detaylara ayrıca YÖK'ün tercih robotuna erişebilirsiniz.

ÖSYM, YKS TERCİH KILAVUZUNU YAYIMLADI

ÖSYM'de daha önce ön bilgi olarak yayımladığı YKS programları ve kontenjanları kılavuzuna son şeklini vererek yeniden erişime açtı. Aşağıdaki bağlantıdan tercih kılavuzuna ve 2 yıllık (önlisans) ile 4 yıllık (lisans) bölümlerin tablolarına ulaşabilirsiniz.

YKS 2018 tercih kılavuzu için tıklayınız

YKS TERCİH ROBOTU

Aşağıdaki bağlantıdan YÖK'ün hazırlamış olduğu tercih sihirbazına erişebilir, 2017 ÖSYS ile öğrenci alan lisans (4 yıllık) ve önlisans (2 yıllık) programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşabilirsiniz.

YÖK ayrıca geçtiğimiz 3 senede bölümlere yerleşen adayların puanları, başarı sıraları, netleri ve liseleri hakkında da detaylı bilgiler sunuyor.