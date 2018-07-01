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ÖSYM Başkanı Özer'den YKS oturumlarına ilişkin ilk değerlendirme:

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 15:02 | Son Güncelleme

"Bu sınav, şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM’nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonuydu. Her iki oturum da tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı" - "YKS'nin tüm oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları bu akşam ÖSYM web sitesinden yayımlanacak"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) lojistik olarak ÖSYM tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu olduğunu belirterek, "Her iki oturum da tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı." dedi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) ise bugün tamamlandığını ifade etti.

TYT oturumuna 2 milyon 381 bin 784 adayın, bugünkü AYT oturumuna ise 2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğuna işaret eden Özer, "Bu sınav, şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM’nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonuydu. Her iki oturum da tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle bir sınavı tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve değerli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 131 bin 453 adayın katılacağını belirten Özer, adaylara başarılar diledi.

Özer, "Sınavın en büyük katılımlı iki oturumunun huzur ortamında ve sorunsuz olarak tamamlanmasında desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, YÖK Başkanımıza, Emniyet Genel Müdürümüze, Jandarma Genel Komutanımıza, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanımıza, valilerimize, kaymakamlarımıza, rektörlerimize, sınav koordinatörlerimize ve sınavda görev alan tüm sınav görevlilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Özer, "YKS'nin tüm oturumlarının soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarının bu akşam ÖSYM web sitesinden yayımlanacağını" sözlerine ekledi.

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