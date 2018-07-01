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ÖSYM Başkanı Özer:"ÖSYM'nin tarihinde şu ana kadar gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu YKS'nin iki oturumu da sorunsuz şekilde tamamlandı."

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 14:59 | Son Güncelleme

ÖSYM Başkanı Özer:"ÖSYM'nin tarihinde şu ana kadar gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu YKS'nin iki oturumu da sorunsuz şekilde tamamlandı."


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