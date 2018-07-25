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ÖSYM, bu yılın ilk altın ayındaki sınavların sorularını erişime açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 11:23 | Son Güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, bu yılın ilk 6 ayında yapılan sınavların tüm soruları, "www.osym.gov.tr" internet sitesinden yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bu yılın ilk 6 ayında yapılan sınavların tüm soruları, "www.osym.gov.tr" internet sitesinden yayımlandı.

ÖSYM, iki ay önce 2017 ve öncesine ait tüm sınav sorularını ve cevap anahtarlarını web sitesinden erişime açmıştı. Bu kapsamda 2017 ve önceki yıllara ait ÖSYS, ALES, DGS, YDS, TUS, DUS ve KPSS soruları ve cevap anahtarları ile 1 Temmuz'da yapılan 2018-YKS'nin tüm soruları kamuoyunun bilgisine sunulmuştu.

ÖSYM, bu yılın ilk altı ayında yaptığı TUS, MSÜ, YDS ve ALES'in sorularının tamamını ve cevap anahtarlarını da web sitesinden bugün paylaştı.

- Eski sınav sorularına rekor erişim

Öte yandan, ÖSYM'nin yayımladığı eski sorular iki ay gibi kısa sürede 8,2 milyon kez incelendi. Bu sayı 2018-YKS soruları içinse 4,5 milyon oldu.

Üniversiteye giriş sınavı soruları 6,5 milyon, KPSS soruları 1 milyon, DGS soruları 354 bin, ALES soruları 254 bin, YDS soruları ise 149 bin kez incelendi.

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