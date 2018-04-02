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ÖSYM Çağrı Merkezi'ni arayanlar memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:25 | Son Güncelleme

ÖSYM'nin yaptığı sınavlara yönelik soruları olan adaylara hizmet vermek üzere kurulan ÖSYM Çağrı merkezi, 2018 yılının ilk üç ayında 235 bin 625 çağrıyı yanıtladı - 2018'in ilk 3 ayında çağrı merkezi üzerinden hizmet alan adaylara yönelik ÖSYM tarafından yapılan memnuniyet anketinde çağrı merkezi temsilcisinin yaklaşım ve tutumundan memnuniyet oranı yüzde 95 olarak tespit edildi

ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlara yönelik sorusu olan adaylara hizmet vermek üzere kurulan ÖSYM Çağrı Merkezi, 2018 yılının ilk 3 ayında 235 bin 625 çağrıyı yanıtladı.

AA muhabirinin ÖSYM yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bu yılın Ocak ayında 38 bin 42 olan çağrı sayısı Şubat ayında 61 bin 200'e, Mart ayında ise 136 bin 383'e yükseldi. Mart ayında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının alınmasının bu ay içerisinde çağrı merkezine başvuru sayısını artırdığı gözlendi.

2018 yılının ilk 3 ayında çağrı merkezinin sunduğu hizmetten memnuniyet oranı 2017 yılına göre arttı.

Buna göre, 2018'in ilk 3 ayında çağrı merkezi üzerinden hizmet alan adaylara yönelik ÖSYM tarafından yapılan memnuniyet anketinde çağrı merkezi temsilcisinin yaklaşım ve tutumundan memnuniyet oranı yüzde 95 olarak belirlendi.

Çağrı merkezi temsilcisinin problem çözme becerisinden memnuniyet oranının yüzde 90 olarak belirlendiği ankette, çağrı merkezine ulaşabilme kolaylığında memnuniyet oranı yüzde 91, hizmet kalitesinden memnuniyet oranı ise yüzde 94 olarak tespit edildi.

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ösym ÖSYM çağrı Merkezi

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