ÖSYM'den açıklama: Sayıştay Eleme Sınavı arıza nedeniyle erteledi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yetkililerinden alınan bilgilere göre, bugün Ankara Çetin Emeç, Ankara Esenboğa, İstanbul ve İzmir e- Sınav merkezlerinde Sayıştay Eleme Sınavı yapılması öngörülüyordu.
SİSTEM ARIZASI MEYDANA GELDİ
Ankara Çetin Emeç, İstanbul ve İzmir e-Sınav merkezlerindeki Sayıştay Eleme Sınavı, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan tamamlandı ancak Esenboğa e-Sınav merkezinde, sınav başlamadan önce sistem arızası meydana geldi.
4500 ADAY KATILACAKTI
Arızanın giderilmesi için çalışmaların uzaması üzerine Esenboğa e-Sınav merkezindeki adaylar, Sayıştay Eleme Sınavı’nın ertelenmesi talebinde bulundu.ÖSYM Yönetim Kurulu da Esenboğa e-Sınav merkezindeki 4 bin 500 adayın katılacağı sınavın ertelenmesine ve ilerideki bir tarihte tüm mağduriyetleri giderecek şekilde yapılmasına karar verdi.
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