ÖSYM'den açıklama: Sayıştay Eleme Sınavı arıza nedeniyle erteledi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yetkililerinden alınan bilgilere göre, bugün Ankara Çetin Emeç, Ankara Esenboğa, İstanbul ve İzmir e- Sınav merkezlerinde Sayıştay Eleme Sınavı yapılması öngörülüyordu.

SİSTEM ARIZASI MEYDANA GELDİ

Ankara Çetin Emeç, İstanbul ve İzmir e-Sınav merkezlerindeki Sayıştay Eleme Sınavı, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan tamamlandı ancak Esenboğa e-Sınav merkezinde, sınav başlamadan önce sistem arızası meydana geldi.

4500 ADAY KATILACAKTI

Arızanın giderilmesi için çalışmaların uzaması üzerine Esenboğa e-Sınav merkezindeki adaylar, Sayıştay Eleme Sınavı’nın ertelenmesi talebinde bulundu.ÖSYM Yönetim Kurulu da Esenboğa e-Sınav merkezindeki 4 bin 500 adayın katılacağı sınavın ertelenmesine ve ilerideki bir tarihte tüm mağduriyetleri giderecek şekilde yapılmasına karar verdi.

