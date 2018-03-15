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ÖSYM'den başkasının yerine sınava girenlere suç duyurusu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:35 | Son Güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, son altı ayda yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş sınavlarda yerlerine başkalarının girdiği 29 adaya ait 39 sınav sonucu iptal edildi, aday ile yerine sınava giren jokerlere yönelik 62 suç duyurusunda bulunuldu.

ÖSYM'den başkasının yerine sınava girenlere suç duyurusu!

ÖSYM, "joker" diye tabir edilen ve başvuru yapan aday yerine sınava girenleri tespit etmeye ve haklarında işlem yapmaya dönük çalışmaları sürdürüyor.

Son altı ayda geçmiş sınavlarda, yerlerine joker aday giren 29 adaya ait 39 sınav sonucu iptal edildi ve aday ile jokerlere yönelik 62 suç duyurusunda bulunuldu.

Jokerlerin ağırlıklı olarak yabancı dil sınavlarında rastlanıldığı ve bir jokerin farklı zamanlarda çok sayıda adayın sınavlarına girdiği tespit edildi.

ÖSYM'nin geçmiş sınavlarda jokerlerin belirlenmesine yönelik incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

ÖSYM Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 6114 Sayılı Kanun'a göre, sınavlarda yerine joker aday sokan adayların sınavları iptal ediliyor ve iki yıl süreyle ÖSYM tarafından yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramıyor. Suç duyurusu kapsamında hem aday hem de joker hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle de dava açılıyor.

AA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tespit edilen belkide 100 de 1 bile değil. Emeğiyle çalışanların yerini işgal edip haklarına girenlere karşı daha ağır yaptırımlar uygulanmalı ki bir daha cesaret edemesinler
tespit etsen nolacak ki Ösym!! 2010 kpss de kopya çekildiğini 2016 da tespit ettiniz,benim gibi hakkı yenilen öğretmenlik yerine farklı bir meslek yapmak zorunda kalan kişiler şu an ne yapıyor merak ediyor musunuz?geciken adalet adalet değildir.
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