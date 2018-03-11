ÖSYM engelli adaylara yönelik uygulamaları masaya yatırdı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in başkanlığında düzenlenen toplantıda, engelli, sağlık sorunu ve özel durumu olan adaylara yönelik sınav uygulamaları değerlendirildi.
ÖSYM Başkanı Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin düzenlediği sınavlara yönelik analizleri içeren değerlendirme raporlarını bu yıl yayınlayacaklarını ve bu konuda en büyük desteği de yeni oluşturdukları ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu'ndan alacaklarını daha önce kamuoyuna duyurduklarını söyledi.
Bu bağlamda ilk değerlendirme raporu olan "2017-ALES Sonbahar Değerlendirme Raporu"nu geçen ay yayımladıklarını ifade eden Özer, tamamlanan 2017-DGS Sınavı Değerlendirme Raporu'nu bu ay içinde yayımlayacaklarını belirtti.
- Rapor, bu ay içinde açıklanacak
Prof. Dr. Özer, ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu toplantısının ÖSYM'de yapıldığını kaydetti.
Toplantıda, engelli, sağlık sorunu ve özel durumu olan adaylara yönelik sınav uygulamaları değerlendirme raporunun tartışıldığını belirten Özer, "Toplantıda, ÖSYM olarak yapmış olduğumuz sınavlarda engelli, sağlık sorunu ve özel durumu olan adaylara yönelik sınav uygulamalarını ele aldık. Yapılan iyileştirmeler ve devam eden yeni çalışmalar detaylı bir şekilde tartışıldı. Raporu nisan ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşacağız." bilgisini paylaştı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu üyeleri İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Aşkar, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıtkı Yıldız ve ÖSYM uzmanları katıldı.
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