ÖSYM engelli adaylarla ilgili değerlendirme raporunu yayımladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), engeli, sağlık sorunu veya özel durumu olan adaylara yönelik, sınavlarda hangi imkanların sunulduğuna ilişkin değerlendirme raporu hazırlandı.

ÖSYM tarafından hazırlanan "Değerlendirme Raporları" serisinin üçüncüsünde, engeli, sağlık sorunu veya özel durumu olan adaylara yönelik sınav uygulamaları ele alındı. Rapor, ÖSYM'nin web sayfasından yayımlandı.

Rapora göre, ÖSYM tarafından 2014-2017 yılları arasında yapılan sınavlara, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hariç toplam 47 bin 996 sürekli engelli aday, 3 bin 576 geçici engelli aday katıldı.

2014-EKPSS'ye 65 bin 927 aday, 2016-EKPSS'ye ise 74 bin 425 aday başvuru yaptı. 22 Nisan 2018 tarihinde yapılacak 2018-EKPSS'ye ise 88 bin 832 aday başvurdu.

2014 ve 2016 EKPSS sınavlarında 12 bin 422 aday okuyucu, 15 bin 586 aday işaretleyici yardımı aldı. Adayların 17 bin 917'si tekli salonlarda, 122 bin 435'i ise toplu salonlarda sınava katıldı.

Rapora göre, ÖSYM tarafından 2014-2017 yılları arasında yapılan sınavlara (EKPSS hariç) toplam 15 bin 728 görme engelli aday katıldı. Bu adaylardan 9 bin 2'si okuyucu yardımı, 14 bin 884'ü ise işaretleyici yardımı aldı. 14 punto kitapçık alan aday sayısı ise 4 bin 860 oldu.