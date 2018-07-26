ÖSYM, öğretmenlik alanında en başarılı üniversiteleri açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2017 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) baz alınarak yapılan değerlendirmeye göre en başarılı üniversiteler açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde, sınavlara yönelik bu yılın sekizinci değerlendirme raporu yayımlandı.

Rapora göre, öğretmen kadrolarına atamalarda kullanılan KPSS ÖABT, 16 alanda uygulanıyor. Atamalarda kullanılan KPSSP121 puanının hesaplanmasına KPSS ÖABT sonucunun yanında KPSS genel yetenek ve genel kültür ile KPSS eğitim bilimleri testlerinde adayların aldıkları puanlar etki ediyor.

2017 ÖABT'de 260 bin 805 adayın sınavı geçerli sayıldı. 2017 ÖABT'ye en yüksek katılımın Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği alanında, en düşük katılımın ise fizik öğretmenliği alanında olduğu belirlendi.

Sınava katılanların yüzde 69'u kadın, yüzde 31'i erkek adaylardan oluştu.

- ÖABT'de en başarılı üniversiteler

2017 KPSS ÖABT'nin detaylı analizine yer verilen raporda, üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun aday sayıları, KPSS genel yetenek, genel kültür testi, KPSS eğitim bilimleri testi, ÖABT testi ham puan ortalamaları ve KPSSP121 puan ortalamaları da paylaşıldı.