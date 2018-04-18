ÖSYM: Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı başvuruları alınmaya başlandı! (AİS Giriş)

Türkiye'de pek çok sınavın hazırlayıcısı olan ÖSYM, Sayıştay'a alınacak denetçi yardımcılığı adaylarının belirlendiği sınavı gerçekleştiriyor. ÖSYM'nin sınav takvimine göre Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı başvuru dönemi geldi. 18 Nisan itibari ile başlayan başvuru süreci 24 Nisan'a kadar sürecek.

BAŞVURULAR NEREDEN?

ÖSYM'nin diğer sınavlarında olduğu gibi Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'na başvuru da AİS yani Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. Aşağıdaki bağlantı ile direkt olarak AİS sayfasına ulaşabilir ve sisteme ÖSYM şifresi ile giriş yaparak eleme sınavı başvurusunu yapabilirsiniz.

Eleme sınavı başvurusu için tıklayınız

KPSS ŞARTI

Geçtiğimiz yıl ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre eleme sınavına alınacak adayların belirlenmesinde artık KPSSP48 puanı dikkate alınmaktadır. Aday olmayı planlayanların buna göre hareket etmeleri gerekmektedir.