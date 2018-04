ÖSYM, sınav salonlarını 330 bin kamera ile kayıt altına aldı

SELMA KASAP - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından geçen yıl düzenlenen sınavlarda, 330 bin 300 saate entegre kamera ile sınav binaları ve salonlarının yüzde 76'sı kayıt altına alındı.

AA muhabirinin, ÖSYM verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılki sınavlarda kopya girişimlerini engellemek ve daha etkin bir kontrol sağlamak amacıyla dijital saate entegre kamera ve dedektör ile üst arama uygulaması yaygınlaştırıldı.

Geçen yıl sınav yapılan binaların kapı girişine, sınav evrakının dağıtımının yapıldığı bina sınav sorumlusu odasına ve sınav salonlarına saate entegre kamera yerleştirilerek sınavın her anı kayıt altına alındı.

Özellikle bina girişi ve sınav evrakının dağıtımının yapıldığı bina sınav sorumlu odaları, sınavın her aşamasında oluşan her türlü şikayet ve her türlü olumsuzluklar açısından takip edildi ve gereği ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yerine getirildi.

Geçen yıl yapılan sınavlarda bina girişi, bina sınav sorumlusu odası ve sınav salonu olmak üzere 330 bin 500 saate entegre kamera uygulaması gerçekleştirildi.