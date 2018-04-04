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ÖSYM, sınav salonlarını 330 bin kamera ile kayıt altına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 11:40 | Son Güncelleme

ÖSYM tarafından geçen yıl düzenlenen sınavlarda, 330 bin 300 saate entegre kamera ile sınav bina ve salonlarının yüzde 76'sı kayıt altına alındı - Geçen yıl yapılan sınavlara giren 8 milyon 299 bin 829 adaya ait sınav kitapçıkları, tutanaklarla birlikte toplam 75 milyon 771 bin 199 sayfa tarama işlemine tabi tutularak elektronik ortamda arşivlendi

SELMA KASAP - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından geçen yıl düzenlenen sınavlarda, 330 bin 300 saate entegre kamera ile sınav binaları ve salonlarının yüzde 76'sı kayıt altına alındı.

AA muhabirinin, ÖSYM verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılki sınavlarda kopya girişimlerini engellemek ve daha etkin bir kontrol sağlamak amacıyla dijital saate entegre kamera ve dedektör ile üst arama uygulaması yaygınlaştırıldı.

Geçen yıl sınav yapılan binaların kapı girişine, sınav evrakının dağıtımının yapıldığı bina sınav sorumlusu odasına ve sınav salonlarına saate entegre kamera yerleştirilerek sınavın her anı kayıt altına alındı.

Özellikle bina girişi ve sınav evrakının dağıtımının yapıldığı bina sınav sorumlu odaları, sınavın her aşamasında oluşan her türlü şikayet ve her türlü olumsuzluklar açısından takip edildi ve gereği ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yerine getirildi.

Geçen yıl yapılan sınavlarda bina girişi, bina sınav sorumlusu odası ve sınav salonu olmak üzere 330 bin 500 saate entegre kamera uygulaması gerçekleştirildi.

ÖSYM tarafından geçen yılki sınavlarda 27 bin 107 bina, 405 bin 522 salon kullanıldı. Kameraların tüm bina ve salonlarda kullanım oranı yüzde 76,39 oldu.

- Sınavlara giren aday sayısı 8 milyonu geçti

Öte yandan, ÖSYM'nin geçen yıl yaptığı sınavlara 8 milyon 299 bin 829 adaya ait cevap kağıtları, taranmak suretiyle görüntüleri alınarak kaydedildi.

Bu kapsamda, 60 milyon 486 bin 102 sayfa sınav kitapçığı, 6 milyon 564 bin 497 cevap kağıdı, 546 bin 220 sayfa bina tutanağı ve 8 milyon 174 bin 380 sayfa salon tutanağı olmak üzere toplamda 75 milyon 771 bin 199 sayfa tarama işlemine tabii tutuldu ve arşivlendi.

Diğer yandan, geçen yıl ÖSYM'nin yaptığı 46 sınavda 1 milyon 205 bin 782 kişi görev yaptı.

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