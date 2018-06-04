ÖSYM sınavlarında ilk 5 ayda 3 bine yakın soru soruldu

SELMA KASAP - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "Bu yılın ilk 5 ayında ÖSYM tarafından yapılan 16 sınava, toplam 945 bin 445 aday başvurdu." dedi. Özer, yıl başından bu yana yapılan sınavları AA muhabirine değerlendirdi. ÖSYM Başkanı Özer, kurum tarafından bu yılın ilk 5 ayında yapılan 16 sınava, toplam 945 bin 445 adayın başvurduğunu bildirdi. Sınavlarda 155 bin 271 sınav görevlisinin hizmet verdiğini, sınav görevlisi başına düşen aday sayısının ortalama 6 olduğunu belirten Özer, bu oranın e-Sınavlarda ortalama 14 olduğunu ifade etti. - En fazla sınav görevlisi EKPSS 2018'de ÖSYM olarak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) özel önem gösterildiğini, bu nedenle aday başına diğer sınavlara göre daha fazla sınav görevlisi görevlendirildiğini dile getiren Özer, EKPSS 2018'de görevli başına 1,5 aday düştüğünü kaydetti. Özer, sınav görevlilerinin ücretlerinin ödenmesiyle ilgili yeni bir uygulama başlattıklarını da anlatarak, daha önce ödenmesi uzun süren görevli ücretlerinin, sınav görevlilerinin sınav sonrası doldurmaları gereken anket için verilen iki günlük süre sonunda hemen ödendiğini vurguladı.

Mahmut Özer, ÖSYM'nin bu uygulamasını 2018'in ilk 5 ayında düzenli yaptığını, bu uygulamanın sınav görevlilerinde büyük memnuniyet oluşturduğunu belirtti. - İlk beş ayda soru iptali yok ÖSYM tarafından yıl başından bu yana yapılan sınavlarda 2 bin 909 soru kullandığını bildiren Özer, "Sınavlarda 2 bin 909 soru kullanıldı, soruların hiçbiri iptal edilmedi." dedi. Özellikle TUS ilkbahar sınavında her yıl birkaç soru iptali için mahkemeye gidildiğini hatırlatan Özer, bu yıl yapılan TUS ilkbaharda uzun zamandan beri ilk kez hiçbir soru iptali yaşanmadığına işaret etti. - Sınav sonuçları zamanında açıklandı Mahmut Özer, sınav sonuçlarının tamamının da zamanında açıklandığını, KPSS ile farklı kurumlara yapılan yerleştirmelerin en kısa sürede gerçekleştirildiğini söyledi. Özer, şu an için bu şekilde bekleyen ve gecikmiş olan bir yerleştirmenin söz konusu olmadığını ifade etti. ÖSYM'nin bu yıl itibarıyla başlattığı yeni uygulama gereği ilk kez yapılan sınavlara yönelik değerlendirme raporlarının yayımlanmaya başladığını hatırlatan Özer, şimdiye kadar 6 değerlendirme raporunun yayımlandığını, yıl sonuna kadar 6 raporun daha yayımlanmasının planlandığını kaydetti.