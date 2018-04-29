ÖSYM'den engellilere 81 ilde sınav hizmeti

SELMA KASAP - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, engeli, sağlık sorunu veya özel durumu bulunan adaylara yönelik 14 ilde 15 sınav binasında yürütülen sınav merkezi uygulamasını artık 81 ilde 94 sınav binasında sunduklarını bildirdi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda engeli, sağlık sorunu veya özel durumu bulunan adaylardan, sınav güvenliğini zedeleyecek nitelikte alet, araç gereç, elektronik büyüteç, işitme cihazı, biyonik kulak, Braille daktilo gibi cihazları kullanan veya kullanması gerekenlere, her türlü kablolu ve kablosuz iletişimi kesilmiş 14 ilde 15 sınav binasında verilen hizmeti yaygınlaştırdıklarını bildirdi.

Bu hizmeti artık 81 ilde ve 94 sınav binasında vermeye başladıklarını ifade ederek Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu adaylarımız için her türlü kablolu ve kablosuz iletişimi kesilmiş özel sınav salonları oluşturuyoruz. Bu hizmeti 14 ildeki 15 sınav binasında verebilirken, son 6 ayda yaptığımız yeni yatırımlarla bu hizmeti 81 ili kapsayacak şekilde yaygınlaştırdık. Artık bu hizmeti 81 ilimizde verebilir duruma geldik.