ÖSYM'nin teşkilat yapısı ile görev ve yetkileri belirlendi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar belli oldu. Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ÖSYM, aynı veya farklı zamanlarda farklı sorularla yapılan ancak adaylara sağladığı haklar bakımından eşit sonuçlar veren eşdeğer sınav yapabilecek. ÖSYM tarafından yapılan sınavlar için devlet üniversiteleri, ihtiyaç duyulması halinde kamu veya özel kurum ve kuruluşları ile yurt dışı temsilcilikler bünyesinde, sınav organizasyonu ve sınavlarla ilgili diğer işleri yerine getirmek üzere görevlendirilenlerden oluşan sınav koordinatörlükleri açılacak. ÖSYM Başkanlığı, YÖK kararlarına veya ilgili mevzuat hükümlerine istinaden başta yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans veya lisansüstü öğrenim görecek adayların puan sıralamasına göre tespiti veya yerleştirilmesiyle, yükseköğretim kuramlarında atama veya yükselmelerde esas alınan sınavlar olmak üzere, ulusal ve uluslararası her türlü bilim, yetenek veya yabancı dil sınavlarıyla gerektiğinde yerleştirme işlemlerini yapacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev almaya veya görevde yükselmeye yönelik sınavları ve gerektiğinde yerleştirme işlemlerini ilgili kurumun talebine bağlı olarak yapacak ÖSYM, özel hukuk tüzel kişilerinin talep ettikleri her türlü ölçme ve değerlendirme işlemlerini de yürütecek. - ÖSYM şirket de kurabilecek ÖSYM, ayrıca sınav sonuçlarını analiz edecek ve sonuçları kamuoyuna duyuracak. Merkezin görev ve yetkileri arasında, faaliyetleri ile ilgili olarak şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak da yer aldı. Başkanlık, ilgili kanun ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında, bağımsız olarak yerine getirecek. Başkanlığın yürüttüğü iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde, Başkanlık çalışanlarına ve görevlendirilen diğer uygulayıcı birimlere, sınav görevlendirmeleri, sınav sorularının oluşturulması, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme yöntem ve süreçlerinin seçimi ve uygulanmasında hiçbir organ, makam, merci veya kişi tarafından talimat verilemeyecek.

ÖSYM Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere, en az biri devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından olmak üzere, kendi görev süresi ile sınırlı olmak üzere üç Başkan Yardımcısı atayacak. - Yönetim kurulunda yenilik Başkanlığın karar organı olan Yönetim Kurulu, başkan ve başkan yardımcıları dahil sekiz üyeden oluşacak. Başkan, Yönetim Kurulunun da başkanı olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun, başkan ve başkan yardımcıları dışındaki üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığından en az genel müdür düzeyinde bir temsilciden,Yükseköğretim Kurulundan Yürütme Kurulu üyeleri arasından belirlenecek bir temsilciden, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığından en az genel müdür düzeyinde bir temsilciden, devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilen bir temsilciden oluşacak. Buna göre, ÖSYM Yönetim Kurulunda artık Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığından da bir temsilci yer alacak. Görevlendirilen temsilcilerin kurumlarındaki görevlerinden ayrılmaları halinde, Yönetim Kurulundaki görevleri de sona erecek. Bunların yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere ilgili kurumlar tarafından yeni temsilciler görevlendirilecek.

Yönetim Kurulu, gerekli hallerde sınavların kısmen veya tamamen iptaline, ertelenmesine, adayların eşdeğer sınavlara alınmasına veya aday işlemlerinin geçersiz sayılmasına ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasına, ayrıca Cumhurbaşkanına sunulmak üzere, doğrudan merkeze bağlı kurulacak temsilciliklerin yeri ve sayısına karar verecek. Başkanlığın sınav faaliyetleriyle ilgili kuracağı veya iştirak edeceği şirketler için Cumhurbaşkanına teklifte bulunacak Yönetim Kurulu, başkanın çağrısı üzerine ve başkanın oluşturduğu gündemle en az beş üye ile toplanacak ve oy çokluğu ile karar alacak. Başkanlık, merkez teşkilatı ile doğrudan Başkanlığa bağlı temsilciliklerden ve elektronik sınav merkezlerinden oluşacak temsilciliklerin açılacağı yer ve sayıları Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla, elektronik sınav merkezlerinin açılacağı yer ve sayılar ise Yönetim Kurulunca belirlenecek. Başkanlık kadro veya pozisyonlarında görevli personel tüm iş ve işlemlerinde doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere, geçici veya sürekli olarak temsilciliklerde veya elektronik sınav merkezlerinde görevlendirilebilecek.