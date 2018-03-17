Ot şenliği yoğun ilgi gördü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Ot Festivali düzenlendi. Festivale Bodrum ve yakın ilçeler yoğun ilgi gösterdi.
Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve Çamlık Mahalle Muhtarlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Çamlık Ot Şenliği, ‘Tat, tanı, doğada bırak’ sloganıyla 6 Mahallenin bir araya gelmesiyle yapıldı. Yöreye özgü otlardan şevketi bostan, kenker, tilkicik, kargıcık, kuzugöbeği, kuzukulağı, tilkişen, semizotu, soğan, sarımsak, dalan, ısırgan, dereotu, turp otu, acı ot, baldıran, bambul, dağ marulu, deniz börülcesi, gelincik, hindiba, kara hardal, kazayağı, ebegümeci ve daha pek çoğu Bodrum’daki şenlikte vatandaşlarla buluştu.
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başlayan şenliğe; Çamlık Muhtarı Mehmet Kahraman, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen ve yaklaşık bin 600 Bodrumlu katıldı. Çiftçi kadınların kendi elleriyle doğadan ve bahçelerinden topladı otlar tezgahlarda satışa sunuldu. Şenlikte, kadınların rol aldığı tiyatro gösterisinin yanı sıra otlardan yapılan yemek yarışması, dokumalardan oluşan kıyafet defilesi, söyleşiler ve mini konserler düzenlendi.
Yüzlerce kişinin katıldığı şenliğin amacı ise doğada yetişen bu otların tanıtılması ve korunması oldu.
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