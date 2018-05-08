Öte gezegenin atmosferinde bulut yok

Gök bilimciler ilk kez Güneş Sistemi dışındaki bir gezegenin (öte gezegen) atmosferinde bulut olmadığını keşfetti.
İngiltere'nin Exeter Üniversitesinden Dr. Nikolay Nikolov önderliğindeki uluslararası araştırma ekibi, Dünya'dan 980 ışık yılı ötedeki Anka Takımyıldızı'nın güneyinde bulunan WASP-96 yıldızının yörüngesindeki WASP-96b'nin atmosferinin bulutsuz olduğunu belirledi.
Avrupa Güney Gözlemevi'nin Çok Büyük Teleskobu'nu (ÇBT) kullanan ekip, öte gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği sırada yıldızın ışığındaki azalmayı ölçerek gezegenin atmosfer kompozisyonunun "tayf ölçümlerini" yaptı.
Her elementin kendine özgü karakteristik özelliklerini belirlemeyi sağlayan ölçümlerde gezegenin atmosferinin tamamıyla sodyumdan oluştuğu anlaşıldı.
Bilim adamları, bunun ancak tamamen bulutsuz bir atmosferde mümkün olabileceğine işaret etti.
"Sıcak Satürn" kategorisindeki bir gaz gezegeni olan WASP-96b, bugüne dek keşfedilen öte gezegenler arasında bir atmosfere sahip olup bulutsuz olan ilk gezegen oldu.
Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.
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