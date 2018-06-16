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Öte gezegenlerin uydularında yaşam izi arayışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 21:53 | Son Güncelleme

Gökbilimciler, Kepler Teleskobu tarafından tespit edilen öte gezegenlerden 121'inin yörüngesinde canlı yaşamına elverişli uydular bulunabileceğini tahmin ediyor

Bilim adamları, Güneş Sistemi dışındaki öte gezegenler arasında "gaz devi" özelliğindeki 121'nin yörüngesinde canlı yaşamının oluşmasına elverişli uydular bulunabileceğini bildirdi.

ABD'nin California Üniversitesi ile Avustralya'nın Güney Queensland Üniversitesinden bilim adamları, "The Astrophysical Journal" dergisinde yayınladıkları makalede, NASA'nın Kepler Uzay Teleskobunun 2009 yılından bu yana keşfedip kayda geçirdiği öte gezegenler arasında, Güneş Sistemi'ndeki Jüpiter ve Satürn gibi, kütlesinin çoğu gazlardan oluşan dev gezegenlerin uydularının canlı yaşamına elverişli olabileceğini ileri sürdü.

Araştırmacılar Kepler Teleskobu'nun tespit ettiği öte gezegenler arasında kendi yıldız sistemlerinin yaşama elverişli bölgesinde bulunan, gaz devi niteliğindeki 121 gezegen tespit etti. Bu gezegenlerin uydularının canlı yaşamının göstergelerinin araştırılması için uygun kaynaklar olacağı belirtildi.

Bilim adamları Dünya dışı canlı yaşamını araştırırken, Dünya gibi kaya oluşumlu öte gezegenlere odaklanıyor. Çünkü bu tür gezegenlerin uygun atmosfer koşullarına sahip olması halinde canlı yaşamının oluşmasına elverişli olacağı varsayılıyor.

Ancak yeni araştırma, öte gezegenler arasında gaz devi niteliğindeki gezegenlerin de kendileri uygun aday olmasa da yörüngesindeki kaya oluşumlu uydularının da bu açıdan araştırılmaya değer olduğu varsayımını ortaya atıyor.

Öneri, yeni nesil teleskoplarda hangi donanımların bulunması gerektiğine dair tercihlerde kritik rol oynayabilir.

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