"Öteden beri Türkiye'yi uydusu gibi görmek isteyen ülkeler var"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Öteden beri Türkiye’yi bir uydusu gibi görmek isteyen ülkeler var. Onlar bu şahlanışa, bu dik duruşa engel olmaya çalıştılar. Darbe teşebbüsleri yaptılar, muhtıralar verdiler, ortalığı yakıp yıktılar, terörü azdırdılar." dedi. Akdağ, Etimesgut'taki, Tüm Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneğini (TEDAY) ziyaretinde yaptığı konuşmada, özelikle son 10 yılda Türk sivil toplumunun, dernek, vakıf kurma ve kendi konularında insanlara hizmet etme konusunda ciddi bir mesafe kat ettiğini, bundan da büyük bir memnuniyet duyduklarını bildirdi. AK Parti'nin kurulduğundan bu yana sivil topluma büyük önem verdiğine işaret eden Akdağ, bürokrasinin, yönetimlerin göremediği konuların, sivil toplum tarafından daha rahat tespit edilebileceğini söyledi. Engellilerin yaşadığı sorunları yakından bildiğini belirten Akdağ, engellilere hizmet konusunda geçmişe nazaran Türkiye'de önemli mesafeler alındığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin engelliler konusundaki yaklaşımlarına dikkati çeken Akdağ, "AK Parti'yi kurarken bir karar vermiştik; kimin ne ihtiyacı varsa o ihtiyacı karşılamak, ihtiyacı olanlara hizmet etmek. Eğer AK Parti'nin bir başka bir ismi olsaydı, ona da hizmet partisi denirdi. AK Parti hükümetlerinde, engelli kardeşlerimizle ilgili devletin, yönetimlerin bakışı, tavrı tamamen değişti." diye konuştu.

Akdağ, engelli istihdamının kotasının artırılması için taleplerin bulunduğunu, bunun, üzerinde düşünülmesi gereken bir talep olduğunu vurgulayarak, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de 5 bin olan kamuda istihdam edilen engelli sayısının bugün 54 bine çıktığını, özel sektörde de engelli istihdamında artış yaşandığını belirtti. - Engelli öğrencilerin okullaşma oranı artırıldı Yine AK Parti iktidarlarında engelli öğrencilerin okullaşmasının artırıldığına değinen Akdağ, engelli öğrenci sayısının 53 binden 335 bine çıktığını söyledi. Akdağ, engellilere ilişkin konuların gerek Bakanlar Kuruluna gerek AK Parti'deki kurullara sürekli geldiğini, bu konulara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, özel önem gösterdiğini ifade etti. TEDAY'ın, Cumhur İttifakı'nın yanında yer alması kadar doğal bir şeyin de olamayacağını aktaran Akdağ, siyasi faaliyetini insanlara hizmet için yürütenlere STK'lerin her zaman destek vereceğini bildirdi. AK Parti iktidarları öncesinde başı eğik bir Türkiye'nin bulunduğunu, ülkenin yurt dışında ve yurt içinde itibarının olmadığını belirten Akdağ, "Yere eğik başımızı kaldıran, göğsümüzü ve alnımızı dik tutmamızı sağlayan, bu hareketin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a elbette destek olacağız." dedi.

- "Türkiye'yi uydusu gibi görmek isteyen ülkeler var" Milletin başına 35 senedir bir kabus gibi çöken terör meselesinin, AK Parti hükümetlerince ülkenin üstünden kaldırıldığını vurgulayan Akdağ, şöyle devam etti: "Öteden beri Türkiye'yi uydusu gibi görmek isteyen ülkeler var. Onlar bu şahlanışa, bu dik duruşa engel olmaya çalıştılar. Darbe teşebbüsleri yaptılar, muhtıralar verdiler, ortalığı yakıp yıktılar, terörü azdırdılar. Bunlar olmadı FETÖ ile 17-25 Aralık'ta bir hukuk ve polis darbesi yapmak istediler. O da olmadı 15 Temmuz'da tanklarla, tüfeklerle, uçaklarla milletin üzerine ateş ettiler. 251 kardeşimiz şehit, 2 binden fazla kardeşimiz de gazi oldu. Bu millet tanka, topa, uçağa karşı göğsünü siper etti; o gün dimdik ayakta duran Cumhurbaşkanıyla, Başbakanıyla, Meclisiyle bir millet, olmaz sanılanı başardı, o zalimleri püskürttü." Recep Akdağ, bütün bunlarla Türkiye'nin başını eğdiremeyenlerin bu sefer Suriye'de bir terör örgütü kurduğunu, onunla Türk milletinin başını eğmeyi amaçladığını dile getirdi. Suriye'nin kuzeyinde önce Fırat Kalkanı, ardından da Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nın yapıldığını hatırlatan Akdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bu başarılı operasyonlarla terörün başı sadece Türkiye'de değil, Suriye'de de ezildi. Bunun üstüne ekonomik birtakım başka zorlamalarla karşımıza geldiler. Milletin desteğiyle bunları da aşacağımızı biliyorsunuz. Bütün bunlar için Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Zulme karşı 'One minute' diyen, Filistin Müslümanlarının hakkını koruyan, Kudüs'ün hukukunu muhafaza eden bir Cumhurbaşkanımız olduğu için onun yanındayız." Erdoğan'ın dışında cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin, "yaptırmam", "satarım", "yıkarım" gibi vaatlerinin olduğunu belirten Akdağ, "Diğer cumhurbaşkanı adaylarına bakın, doğru dürüst yapacakları bir şey yok. Ya gerçekleştiremeyecekleri aşırı birtakım vaatlerde bulunuyorlar ya da çıkıp 'Ben üçüncü havalimanını yaptırmayacağım', 'Ben TRT'yi satacağım', 'Yatırımları durduracağım' diyorlar. Peki seni niye seçeceğiz, ne hayır işleyeceksin bize? Eski Türkiye'yi geri getirme gayretindeler. Bunlara izin vermeyeceğiz." dedi. Başbakan Yardımcısı Akdağ, milletin geleceğini düşünenlerin, samimi olarak bu ülkenin bağımsızlığını, güçlü olmasını hedefleyenlerin Cumhur İttifakı'nın yanında olmasını istedi. Akdağ, "Birbirine benzemez 2-3-4 grubun bir araya gelmesinin bu ülkenin geleceği açısından bir faydası olmayacağı açıktır." diye konuştu.